“비축유는 미봉책”… 사상 최대 방출에도 되레 뛴 기름값
호르무즈 운송량 비하면 턱없어
브렌트유 장중 100달러 상회
전문가·시장 잇단 비관적 전망
트럼프 “유가 급등 단기적” 오판
국제에너지기구(IEA)가 11일(현지시간) 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁에 따른 국제 에너지 위기를 완화하기 위해 사상 최대 규모인 4억 배럴의 전략비축유 방출을 결정했지만 전문가들은 미봉책에 그칠 것이라며 비관적으로 전망했다. 일평균 500만 배럴 이하로 예상되는 방출량은 전쟁 전 호르무즈 해협의 하루 석유 운송량(2000만 배럴)과 비교해 턱없이 부족하다는 것이다.
로이터통신은 “IEA의 비축유 방출 결정에도 호르무즈 해협 주변 선박 피격에 따른 원유 공급 차질 우려로 유가는 5% 가까이 상승했다”며 “에너지 시장 전문가들은 비축유 방출량이 유가 완화에 충분하지 않다고 보고 있다”고 전했다. IEA 32개 회원국은 이날 긴급회의에서 각국 합산 4억 배럴의 비축유 방출을 만장일치로 결정했다. 미국은 1억7200만 배럴, 한국은 2246만 배럴, 프랑스는 1450만 배럴, 영국은 1350만 배럴을 시장에 공급할 계획이다. 일본 정부는 IEA 회의가 시작되기도 전에 1978년 국가비축 제도 수립 이후 처음으로 비축유 단독 방출을 오는 16일부터 시행한다고 발표했다.
주요국이 적극적으로 비축유 방출에 나선다는 방침을 밝혔지만 유가는 되레 뛰었다. 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 4.6% 급등한 배럴당 87.25달러, 런던 ICE선물거래소에서 5월 인도분 브렌트유 선물은 4.8% 뛴 배럴당 91.98달러에 마감됐다. 장 마감 후에도 브렌트유 선물 가격은 배럴당 100달러 선을 넘어섰다. 미국 블랙골드인베스터스의 게리 로스 최고경영자(CEO)는 로이터에 “에너지 시장은 이미 IEA의 비축유 방출을 예상했다. 이날 유가 상승은 놀라운 것이 아니다”라며 “분쟁이 계속되는 한 누구도 유가와 에너지 수요를 통제할 수 없을 것”이라고 말했다.
앞으로 시장에 풀릴 비축유 물량은 과거 사례로 볼 때 일간 300만~500만 배럴 규모로 예상된다. 이는 전쟁 전 호르무즈 해협 원유 운송량의 15~25%에 불과하다. 기존 사상 최대 규모의 비축유 방출량은 2022년 발발한 우크라이나 전쟁 국면에서 시장에 풀린 총 1억8270만 배럴로, 당시에도 일평균 250만 배럴을 넘지 않았다. 영국 캐피털이코노믹스의 하마드 후세인 연구원은 니혼게이자이신문에 “공동 방출을 통해 매일 500만 배럴의 비축유를 공급하는 것은 어렵다”며 “비축유는 완전한 대체재가 아닌 위기의 완충재로 설계됐다”고 말했다.
향후 유가 전망도 높아졌다. 골드만삭스는 보고서를 통해 올해 4분기 브렌트유 가격 전망을 배럴당 71달러로 제시했다. 기존 전망치 66달러에서 5달러 높였다. WTI 전망도 배럴당 67달러로 기존 전망보다 5달러 올렸다.
도널드 트럼프 미국 대통령 참모들이 이란과의 전쟁을 시작하면서 유가 상승을 단기적인 현상으로 오판했다는 지적도 나오고 있다. 뉴욕타임스는 “트럼프 행정부는 에너지 시장의 위험을 단기적인 현상으로 치부했다”며 “정부가 유가를 진정시킬 방안을 서둘러 모색하는 것은 트럼프 대통령 참모들이 개전 후 상황을 얼마나 오판했는지 상징적으로 보여준다”고 짚었다. 트럼프 대통령 본인도 이날 주요 7개국(G7)의 비축유 방출 논의에서 당초 반대 입장을 나타냈다가 수시간 만에 찬성으로 뒤집으며 갈팡질팡했다고 월스트리트저널이 전했다.
