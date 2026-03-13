라면·제과·식용유값 내린다… 식품업계 가격 인하 확산

라면 출고가 기준 40~100원 낮춰

식용유도 최대 1250원까지 인하

제과업계선 해태제과 ‘첫 스타트’

서울의 한 뚜레쥬르 매장에서 12일 관계자가 빵을 살펴보고 있다. CJ푸드빌 뚜레쥬르는 민생물가안정 동참 차원에서 이날부터 일부 제품의 가격을 인하한다고 밝혔다. 단팥빵, 마구마구 밤식빵 등은 100~1100원, 랏소 베리굿데이 케이크 등은 1만원 내린다. 연합뉴스

정부의 물가 안정 기조가 식품업계의 가격 인하 움직임으로 이어지고 있다. 밀가루·설탕 업체들의 가격 인하 이후 라면과 제과, 식용유 업계까지 가격 조정 흐름이 확산되는 모습이다.



이재명 대통령은 12일 청와대에서 “식용유·라면 생산업체들이 다음 달 출고분부터 일부 제품 가격을 최대 두 자릿수까지 인하하기로 했다는 보고를 받았다”며 “국민의 물가 부담 완화와 민생 안정에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.



농림축산식품부에 따르면 농심·오뚜기·삼양식품·팔도 등 4개 라면 업체는 일부 제품 가격을 평균 4.6~14.6% 인하하기로 했다. 인하 대상은 총 41개 제품으로 출고가 기준 약 40~100원 낮아질 예정이다. 라면 업체들이 제품 가격을 내리는 것은 국제 밀 가격 하락을 계기로 가격을 조정했던 2023년 6월 이후 약 2년 9개월 만이다.



농심은 ‘안성탕면’, ‘무파마탕면’, ‘후루룩국수’ 등 봉지면 12종과 ‘쫄병스낵’ 4개 브랜드 등 총 16종의 가격을 평균 7.0% 낮춘다. 다만 대표 제품인 ‘신라면’과 ‘새우깡’은 대상에서 제외됐다.



오뚜기는 ‘진짬뽕’, ‘굴진짬뽕’, ‘크림진짬뽕’, ‘더핫열라면’, ‘마열라면’, ‘짜슐랭’, ‘진짜장’ 등의 출고가를 평균 6.3% 인하한다.삼양식품은 ‘삼양라면’ 오리지널 봉지면과 용기면 가격을 평균 14.6% 낮추지만, 주력 제품인 ‘불닭볶음면’은 대상에서 제외됐다.



팔도 역시 다음달 1일부터 라면 19종의 출고가를 평균 4.8% 낮춘다. ‘팔도비빔면’은 3.9%, ‘틈새라면 매운김치’는 7.7%, ‘상남자라면’은 6.3%, ‘일품삼선짜장’은 5.1% 각각 인하되며 ‘왕뚜껑’ 2종도 4.6% 낮아진다.



식용유 업체들도 가격 조정에 동참했다. CJ제일제당, 대상, 오뚜기, 사조대림, 롯데웰푸드, 동원F&B 등 6개 업체는 일부 제품 가격을 출고가 기준 300원에서 최대 1250원까지 낮춘다. CJ제일제당은 카놀라유·포도씨유 등 2종(4개 품목)을 최대 6% 인하하고, 대상은 청정원 올리브유·카놀라유·해바라기유 등 3종(6개 품목)을 3~5.2% 낮춘다. 오뚜기도 엑스트라버진 올리브유와 해바라기유 가격을 평균 6% 인하한다. 롯데웰푸드와 동원F&B 역시 대두유 가격을 각각 평균 3%, 5% 낮출 예정이다.



제과업계에서는 해태제과가 처음으로 가격 인하에 나섰다. 해태제과는 밀가루 비중이 높은 비스킷 제품 2종의 가격을 낮춘다. ‘계란과자 베베핀’은 1900원에서 1800원으로 5.3%, ‘롤리폴리’는 1800원에서 1700원으로 5.6% 인하되며 ‘롤리폴리’ 대용량 제품도 5000원에서 4800원으로 4.0% 낮아진다. 인하된 가격은 기존 유통 재고가 소진되는 대로 순차적으로 적용될 예정이다.



해태제과 관계자는 “이란 사태에 따른 유가 상승 등으로 비용 부담이 지속돼 경영 환경이 어려운 상황”이라면서도 “고객 부담을 덜고 정부의 물가 안정 기조에 동참하기 위해 가격 인하를 결정했다”고 말했다.



김승연 기자 kite@kmib.co.kr



