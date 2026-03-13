이상민, 이태원 참사 유족 앞에서 “안전의식 제고돼야”
당시 용산서장, 진상규명 청문회서 “대통령실 이전 없었으면 참사 없어”
10·29 이태원참사 발생 3년 만에 특별조사위원회 진상규명 청문회가 열렸지만 당시 관계 기관장들은 책임 회피에 급급한 모습을 보였다. 증인으로 나온 이상민 전 행정안전부 장관은 향후 참사 대응 관련 “전 국민 안전 의식이 제고돼야 한다”고 주장해 유가족들의 공분을 샀다.
이 전 장관은 12일 서울 중구 은행회관에서 열린 청문회에서 참사 당일 대응 관련 질문에 “집행 부서에 해당하는 소방청, 경찰청과의 행동과 정책 부서인 행안부의 속도가 같을 수가 없다”고 말했다. 이어 “복잡한 사회 구도에서 예측 불가한 사회 재난은 꾸준히 발생할 수 있다”며 “재난 관리 4단계 중 ‘예측’이라는 새로운 단계를 부여하고, 안전에 대한 전 국민의 의식이 제고돼야 한다”고 주장했다. 그는 현장 방문 당시 구체적으로 어떤 조치를 취했냐는 질문에 “가서 보니 급한 상황은 어느 정도 진정된 것 같았다”며 “현장이 조용했다”고도 말했다.
이임재 전 용산경찰서장은 “용산으로 대통령실을 이전하지 않았다면 이런 참담한 사고가 나올 가능성이 적지 않았을까 생각한다”고 말했다. 이 전 서장은 “당시 (핼러윈데이 행사에) 대비하는 과정에서 대통령실로 많은 분산 배치가 됐다. 용산서 직원들이 대통령실 이전에 따라 피로가 누적된 상태에서 대응 능력에 저하가 있었다”고 주장했다.
다만 윤희근 전 경찰청장은 “당시 경찰청장으로서 일련의 상황에 대한 종합적·도의적 책임을 느끼고 있다”며 사과했다. 그는 참사 당일 경비 공백이 있었냐는 질문에 “위험이 인지·예견됐다면 상응하는 경비 배치가 돼야 했다”고 말했다. 반면 김광호 전 서울경찰청장은 “제 권리를 행사하겠다”며 진술거부권 행사 통지서를 제출하고 증인 선서를 거부했다. 특조위는 이태원참사진상규명법에 따라 김 전 청장을 고발키로 했다. 이날 윤석열 전 대통령은 재판에 대응해야 한다는 이유로 불참했다.
조민아 김다연 기자 minajo@kmib.co.kr
