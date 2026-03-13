이란전 6일간 16.7조원 증발… 美, 예상 밖 ‘쩐의 전쟁’에 당혹

美 상원에 113억달러 지출 브리핑

이란 저가 드론 공세에 정밀무기 소진

“종전 방안 먼저” 민주, 증액에 난색

영국 글로스터셔주 페어포드 공군기지에서 11일(현지시간) ‘죽음의 백조’로 불리는 미 공군 B-1B 초음속 전략폭격기용 탄약이 운반되고 있다. B-1B는 최대 57t까지 무장이 가능하며 1만1998㎞의 장거리를 비행할 수 있다. 로이터연합뉴스

미국 국방부가 이란 전쟁 초기 엿새간 113억 달러(약 16조7000억원)를 지출한 것으로 나타났다. 당초 예상보다 큰 지출로 인해 도널드 트럼프 행정부는 조만간 500억 달러(73조9500억원) 규모의 추가 전쟁자금을 의회에 요청할 것으로 보인다.



뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 미 국방부가 상원의원을 대상으로 한 비공개 브리핑에서 이 같은 추산치를 언급했다고 보도했다. 추산치에는 이란 공습 개시 전 인력, 장비 증원 비용 등은 포함되지 않았다. 미 의회는 전쟁 첫 주 누적 비용이 완전히 산정되지 않아 총비용은 더욱 증가할 것으로 예상하고 있다.



압도적인 화력 전개로 탄약 소모가 늘면서 관련 비용 역시 가파르게 증가할 것으로 보인다. 앞서 미 국방부는 의회 브리핑에서 공습 초반 이틀간 사용된 탄약 비용만 56억 달러(8조2900억원)라고 설명했는데, 이 역시 기존에 알려진 것보다 큰 수치다. 워싱턴의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)는 미국이 전쟁 초기 100시간 동안 쓴 비용을 37억1000만 달러(5조4900억원)로 추산했었다.



이란 공습 초기에 사용된 미군의 무기는 정밀공격에 최적화된 고가 무기가 많았다. AGM-154 활공 폭탄은 한 발당 57만8000달러(8억5000만원)에서 83만6000달러(12억4000만원)에 달한다. 토마호크 미사일 역시 한 발당 200만 달러(29억원)에 육박한다. 현재 미군은 합동정밀직격탄(JDAM) 등 저렴한 근접 무기로 전환했다. 미군은 JDAM 수만 발을 보유하고 있고, 가격도 한 발에 1000 달러(148만원) 수준이다.



이란이 저가형 드론 샤헤드-136 등으로 방공망을 교란해 미국의 미사일을 소진시키는 전략을 사용하고 있는 점도 전쟁 비용 급증에 영향을 미친 것으로 보인다. 월스트리트저널(WSJ)은 “이란은 저가 드론으로 미국과 장기 소모전을 시도하고 있다”고 전했다.



전쟁 비용이 눈덩이처럼 불어날 것으로 예상되자 미 의회는 추가 전쟁자금 지원에 미온적인 태도를 보이고 있다. 미치 매코널(켄터키) 상원 국방세출소위원장 등 일부 공화당 인사는 탄약 생산 지출에 긍정적이지만 다른 공화당 의원들은 증액에 회의적이다. 민주당은 트럼프 행정부가 ‘종전 방안’을 설명하기 전까지는 전쟁비 증액에 동의하지 않는다는 입장이다.



로이터통신은 의회 보좌진을 인용해 트럼프 행정부가 의회에 추가로 요청할 전쟁자금 규모를 최소 500억 달러로 예상했다.



박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr



