LG CNS, 美 팔란티어와 ‘AX 동맹’… 기업용 AI 플랫폼 사업 강화
“AX 사업, 글로벌 수준 확대”
LG CNS가 미국 인공지능(AI) 소프트웨어 기업 팔란티어 테크놀로지스와 손을 잡고 기업용 AI 플랫폼 시장 공략에 나섰다. LG CNS는 11일(현지시간) 미국 콜로라도주 덴버 팔란티어 본사에서 팔란티어와 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 체결식에는 현신균(사진 왼쪽) LG CNS 사장과 알렉스 카프 팔란티어 창업자 겸 최고경영자(CEO) 등 양사 주요 경영진이 참석했다.
팔란티어는 미 국방부와 중앙정보국(CIA) 등 주요 안보 기관에 데이터 분석 플랫폼을 공급하는 빅데이터·AI 소프트웨어 기업이다.
LG CNS는 이번 협력을 통해 팔란티어의 기업용 데이터 통합 플랫폼인 ‘파운드리’와 AI 플랫폼 ‘AIP’를 고객사들에 최적화된 형태로 제공한다.
LG CNS는 팔란티어 사업 전담조직인 ‘전방배치 엔지니어링(FDE)’도 신설했다. FDE는 팔란티어와 긴밀한 협력을 통해 제조·에너지·전자·물류 등 다양한 산업 전반에서 고부가가치 AI 전환(AX) 적용 과제를 발굴하고 실행한다. 양사는 우선 팔란티어 플랫폼 도입을 검토 중인 LG그룹 계열사를 시작으로 사업을 확장할 계획이다. 현 사장은 “이번 전략적 파트너십은 LG CNS의 AX 사업을 글로벌 수준으로 확대하는 계기가 될 것”이라며 “LG CNS 산업 전문성과 팔란티어 AI 플랫폼 역량을 결합해 고객 AX 혁신을 지원하겠다”고 말했다.
앞서 LG CNS는 지난 10일 미 실리콘밸리에 있는 휴머노이드 로봇 제작 기업 ‘덱스메이트’에 전략적 투자를 단행했다. 덱스메이트 로봇은 인간형 로봇의 작업 수행 능력은 유지하면서 장시간 안정적 작업을 위해 다리 대신 휠이 장착됐다.
