트럼프 “이란 소행”→ “모르겠다”
학교 오폭 예비조사 “좌표 오류”
미군, 과거 군사 시설이라 오인
최소 175명이 숨진 이란 남부 미나브 여자초등학교 폭격이 미군의 표적 좌표 설정 오류 때문일 수 있다는 예비조사 결과가 나왔다. 사건 발생 후 “이란이 저지른 짓”이라고 주장했던 도널드 트럼프 미국 대통령은 조사 결과에 대한 질문을 받자 “잘 모르겠다”며 입장을 바꿨다.
뉴욕타임스(NYT)는 11일(현지시간) 미 당국자들과 조사 관계자들을 인용해 이 같은 내용을 전하며 “이번 공격은 최근 수십 년간 발생한 군사적 실수 중 가장 참혹한 사례 중 하나로 보인다”고 평가했다.
조사 결과 미군은 학교 인근의 이란 혁명수비대(IRGC) 해군기지를 겨냥하는 과정에서 표적 좌표를 잘못 설정한 것으로 파악됐다. 해당 학교 건물은 과거 군기지 시설의 일부였으며 이 때문에 군사 시설로 오인됐다는 설명이다.
미 중부사령부는 국방정보국(DIA)이 제공한 정보를 토대로 공격 좌표를 설정했는데, DIA가 전달한 ‘표적 코드’에서도 해당 건물이 군사 표적으로 분류돼 있었던 것으로 조사됐다. 당국자들은 이번 결과가 아직 예비조사 단계라는 점을 강조하며 왜 오래된 정보가 사용됐는지, 검증 절차가 제대로 작동하지 않았는지 등은 규명되지 않았다고 밝혔다.
통상 DIA의 표적 정보가 오래됐을 경우 정보당국은 국가지리정보국의 영상이나 데이터 등을 활용해 최신 정보를 갱신·검증해야 한다. 다만 전쟁 초기처럼 상황이 급박할 경우 이러한 절차가 제대로 이뤄지지 않는 사례도 있는 것으로 전해졌다.
또 트럼프 대통령이 이번 전쟁에서 이란 해군을 주요 표적으로 삼아 역내 국제 무역의 간섭을 막는 데 주력했지만, DIA는 전통적으로 이란 미사일과 중국·북한 등 다른 우선순위에 더 집중해 왔다고 NYT는 지적했다.
조사관들은 인공지능(AI) 모델이나 데이터 분석 프로그램 등 신기술 기반 정보 수집 체계의 오류 가능성도 검토했지만 현재로서는 인적 오류 가능성이 더 큰 것으로 보고 있다.
이란 정부는 이번 폭격으로 수업 중이던 학생과 교사 등 최소 175명이 숨졌으며 희생자 대부분이 어린 여학생이라고 밝혔다. 이란은 또 현장에서 발견된 미사일 파편 사진을 공개했고, 미 언론과 전문가들은 미군 토마호크 미사일 부품으로 보인다고 분석했다.
트럼프는 지난 7·9일 연이어 폭격이 이란 소행인 것처럼 말했으나 이날 관련 질문에는 “잘 모르겠다”며 물러섰다.
