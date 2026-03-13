차량 생산 시장의 진화… “자기 취향대로 만든다”

초정밀 개인화·모듈화가 핵심축

프리미엄 브랜드는 초개인화 집중

전기차 시장은 모듈형 맞춤 생산



완성차업계의 맞춤형 생산 전략이 초정밀 개인화와 모듈화를 핵심축으로 확장되고 있다. 수입차 브랜드가 옵션을 수십만개로 분화해 희소성을 높이는 사이, 대중 전기차 시장에선 모듈형 맞춤 차량이 주목받는다. 모듈화가 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대를 앞당길 것이란 분석도 나온다.



12일 업계에 따르면 BMW코리아는 이달 ‘인디비주얼’ 프로그램을 확대 운영한다. 이 프로그램은 외부 색상, 실내 소재, 트림 등을 직접 선택하는 맞춤형 주문 서비스다. BMW는 이를 750e xDrive 등 최상위 5개 모델에만 적용했다. 이번 개편으로 기존 2만2000개였던 옵션 조합이 최대 30만개까지 늘어난다는 게 BMW의 설명이다.





프리미엄 브랜드들도 초개인화에 힘을 쏟는다. 포르쉐 ‘존더분쉬’, 페라리 ‘테일러 메이드’, 롤스로이스 ‘비스포크’ 등 특별주문 프로그램이 강화되는 분위기다. 이들은 해외 주문제작 센터에 방문하는 일정도 프로그램에 넣어 차를 사는 과정까지 차별화를 노린다. 다만 애초 대중 시장을 겨냥한 전략이 아닌 터라 가격 부담은 구조적 한계로 지목된다. 수작업 특성상 제작에도 오랜 기간이 소요된다.



이런 가운데 전기차 시장에선 모듈형 맞춤 생산이 새로운 흐름으로 떠올랐다. 대표 사례가 지난해 6월 출시된 기아의 첫 전기 목적기반차량(PBV)인 PV5다. PBV는 스케이트보드 형태의 전용 하부 플랫폼에 상부 차체를 결합하는 방식인데 PV5도 맞춤형 제작이 된다. 모듈화된 ‘플렉시블 바디 시스템’을 통해 상부 차체만 바꾸면 완전히 다른 차량으로 탈바꿈한다. 최대 16종의 바디를 조합해 승합차, 냉동차, 택배 전용차 등 다양한 특장차로 활용이 가능하다. 차량이 단순 이동수단을 넘어 물류·셔틀 등 다양한 기능을 수행하는 ‘모빌리티 플랫폼’으로 확장될 가능성이 열린 것이다.



카이즈유데이터연구소에 따르면 PV5는 카고 모델이 지난달 국내 상용차 판매 1위에 오르며 인기를 끌고 있다. PV5는 지난해 출시 이후 6개월여간 2642대가 팔렸는데, 지난 한 달간 이보다 1000여대 많은 총 3607대가 팔렸다. 전기차가 상용차시장에서 판매량 1위를 기록한 건 이번이 처음이다.



기아는 주력으로 정한 PBV 사업도 강화하고 있다. 기아 유럽법인은 최근 PBV 디렉터로 에르한 에렌을 영입했다. 그는 유럽 상용차 업계에서 20여년을 근무한 베테랑으로 알려졌다.



일각에선 모듈형 차량이 다양한 소프트웨어를 적용하기 쉬워 SDV 전환을 가속화할 가능성도 제기된다. 특화한 성격에 맞는 소프트웨어가 하나둘 장착되면 차량이 하나의 큰 소프트웨어 플랫폼처럼 작동할 수 있다는 것이다. 택배 맞춤형 PBV는 배송 관리 소프트웨어, 셔틀 PBV는 승객 호출·예약 시스템이 되는 셈이다. 업계 관계자는 “모듈화된 차량 용도에 맞게 각종 소프트웨어가 분화되고, 개발 생태계가 확대될 수 있다”고 말했다.



박장군 기자 general@kmib.co.kr



