이 대통령 “추경 밤을 새워서라도 신속히 하라”
“위기일수록 재정 신속 투입 필요
공공요금 동결·유가보조금 속도를”
이재명 대통령은 “어렵더라도 밤을 새워서라도 추경(추가경정예산) 편성을 최대한 신속히 하라”고 지시했다.
이 대통령은 12일 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서 중동 정세 불안과 관련해 “위기일수록 민생안정과 경제회복이 뒷걸음질 치지 않게 재정의 신속한 투입이 꼭 필요하다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “추경을 편성하기로 결정하면 보통 한두 달씩 걸리는 게 기존 관행인 것 같은데, 어렵더라도 밤새워서 (하라). 주말이 어딨느냐”고 강조했다.
이 대통령은 “민생경제 충격 완화를 위한 골든타임을 절대로 허비해선 안 된다”며 “상반기 공공요금 동결, 농축수산물 할인지원 확대를 포함해 유류세나 화물차·대중교통·농어업인에 대한 유가보조금 지원에 속도를 내야겠다”고 말했다.
이 대통령은 특히 “(지원을) 일률적으로 하면 양극화 심화를 막기 어렵다. 직접지원, 차등지원을 통해 어려운 쪽에 더 많은 지원이 될 수 있게 해야 한다”고 강조했다. 이어 “직접지원을 하는 것이, 직접지원도 현금지원보다 지역화폐 형태로 지급하는 것이 소상공인 지역상권의 매출로 전환되는 이중효과를 낼 수 있다”며 “그런 점을 감안해 정책 판단을 해 달라”고 당부했다.
이 대통령은 이날 12·29 제주항공 여객기 참사 희생자 유해 9점이 사고 발생 1년2개월이 지나서야 뒤늦게 발견됐다는 보고를 받고 “사고 초기 유해가 수습되지 않은 경위, 1년 넘게 유해가 방치된 경위를 철저히 조사하라. 사태에 책임 있는 관계자를 엄중 문책하라”고 지시했다. 특히 비탄에 빠진 유족에게 심심한 유감을 표했다고 이규연 청와대 홍보소통수석이 전했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사