울산세계음식문화관 음식값 인하·품목 조정
페퍼로니 피자 등 판매 중단
울산시, ‘가격 논란’에 조정
지난 10일 문을 연 울산 세계음식문화관 일부 메뉴를 놓고 가격 논란이 일자 울산시가 가격을 조정키로 했다.
울산시는 12일 시청에서 기자간담회를 열고 “세계음식문화관 일부 메뉴 가격이 이용객에게 부담이 될 수 있다는 현장 의견을 반영해 입점 업소들과 협의를 거쳐 가격과 메뉴를 조정하기로 했다”고 밝혔다.
이탈리아 식당의 페퍼로니 피자는 판매 중단 결정이 내려졌다. 식당은 대신 루콜라 피자와 파니니를 각각 9000원에 판매하기로 했다. 일본 음식점도 치킨난반과 어묵꼬치 세트 등으로 메뉴를 재편했다. 이탈리아와 일본 음식점은 운영 효율성을 높이기 위해 판매 메뉴를 각각 2개로 줄이기로 했다.
멕시코 식당은 멕시칸 보울의 가격을 1000~2000원 내리기로 했다. 1만5500원에 판매되던 태국식 볶음밥(카오팟 쌉빠롯)은 원가 부담을 고려해 판매 목록에서 제외된다. 앞서 세계음식문화관 일부 메뉴 가격이 임대료 혜택과 건립 취지 등에 비춰 높은 것 아니냐는 지적이 제기됐다(국민일보 3월 11일자 14면 참조).
울산시는 “연간 300만~500만원 수준의 낮은 임대료 혜택이 시민들이 체감할 수 있는 가격으로 이어질 필요가 있다”고 설명했다. 이상찬 울산시 시민건강국장은 “앞으로도 지속적인 모니터링을 통해 가격과 맛, 서비스 수준을 관리해 나가겠다”고 말했다.
다만 시는 이번 협의 과정에서 업주들의 현실적인 어려움을 일부 고려한 것으로 전해졌다. 세계음식문화관은 약 9.26㎡ 규모의 협소한 주방을 사용하고 있으며 화구와 식자재 보관 공간 등도 부족하다. 일부 식당은 식자재 가격 상승으로 부담이 큰 상황이다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사