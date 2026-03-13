발로 뛴 회장님 인맥 통했다… 효성重, 호주 1425억 ESS 첫 수주
내년 말 상업 운전이 목표
효성중공업이 호주에서 처음으로 대규모 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 수주에 성공하며 글로벌 전력 인프라 시장 공략을 확대하고 있다. 세일즈 최일선을 누비는 조현준 효성그룹 회장의 ‘발로 뛰는 경영’이 연이어 가시적인 성과를 내고 있다는 평가가 나온다.
효성중공업은 호주 퀸즐랜드주 탕캄 지역에 100메가와트(㎿)·200메가와트시(㎿h)급 배터리 기반 ESS를 구축하는 설계 조달 시공(EPC) 계약을 체결했다고 12일 밝혔다. 총 1425억원 규모로, 내년 말 상업 운전을 목표로 한다.
효성중공업이 호주에 ESS를 공급하는 것은 처음이다. 이번 프로젝트는 호주 정부의 전력망 안정화를 위한 ESS 확대 정책에 맞춰 추진됐다. 호주 정부는 2030년까지 재생에너지 전력 비중을 82%까지 끌어올릴 계획이다. 효성중공업은 이 사업에서 배터리 제어부터 전력기기 연동까지 아우르는 통합 제어 기술을 적용할 계획이다.
이번 수주는 조 회장이 호주 기업인 및 정부 인사와 폭넓은 교류를 이어온 것이 밑거름이 됐다는 게 효성 설명이다. 조 회장은 지난해 미 워싱턴DC에서 케빈러드 전 호주 총리 등과 회동했고, 올 1월에도 호주 경제인연합회(BCA) 브랜 블랙 최고경영자 등 대표단과 만나 협력 방안을 모색했다(사진).
효성중공업은 조 회장의 글로벌 네트워크를 기반으로 지난달 미국에서도 7870억원 규모의 전력기기 공급 계약을 따냈다. 조 회장은 “앞으로 전력산업 경쟁력은 전력망 전체를 제어할 수 있는 솔루션에서 결정된다”며 “초고압직류송전(HVDC) 역량과 초고압변압기·차단기 등에서 쌓은 신뢰를 미래 핵심 기술과 결합해 K-전력기기 위상을 높이겠다”고 말했다.
