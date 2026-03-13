대구 뮤지컬, ‘뮤지컬캠퍼스’ 인프라 확장
‘딤프 20년’… 인재 양성소 출범
“3년 과정, 실전형 배우 등 양성”
대구시가 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF·딤프) 20주년을 맞아 지역 대표 문화 콘텐츠로 자리 잡은 뮤지컬을 한 단계 더 성장시키기 위한 인프라 확장에 나선다.
시는 올해 국비를 확보해 한국 뮤지컬을 이끌 차세대 인재 양성소 ‘딤프 뮤지컬 캠퍼스’를 출범시켰다고 12일 밝혔다. 딤프 뮤지컬 캠퍼스는 작가·작곡가·배우·연출 등 뮤지컬 분야 지망생들에게 작품 기획부터 제작, 공연까지 이어지는 전문 강의를 제공한다.
목표는 실전형 인재를 양성하는 것이다. 3년 과정 운영을 목표로 우선 올해 1~2년차 과정을 시작하고 국비를 추가 확보해 3년차 과정까지 단계적으로 확대할 방침이다. 황보란 대구시 문화체육관광국장은 “체계적인 시스템을 구축해 뮤지컬 도시 대구의 위상을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.
시는 지난 11년간 비수도권 유일의 뮤지컬 인재 양성 시스템인 ‘딤프 뮤지컬 아카데미’를 운영해 극작가와 작곡가, 배우 등 435명의 전문 인력을 배출했다. 이러한 운영 성과와 전문성을 인정받아 국비를 확보했고 기존 시스템을 확대한 뮤지컬 캠퍼스를 만들 수 있었다.
딤프는 뮤지컬 공연과 부대행사, 시상식, 각종 뮤지컬 관련 프로그램 등이 모두 어우러진 세계 최초 뮤지컬 단독 장르 글로벌 축제다. 별도 사단법인을 만든 후 2006년 ‘프레(pre) 딤프’로 첫발을 내디뎠고 2007년부터 매년 여름 대구에서 대규모 축제를 열고 있다.
딤프 사무국은 올해 20주년을 맞아 6~7월 성대한 축제를 준비 중이다. 대구 대표 창작 뮤지컬 ‘투란도트’를 7년 만에 리뉴얼해 선보인다. 투란도트는 세계적인 오페라를 모티브로 2011년 딤프 사무국과 시가 제작한 창작 뮤지컬이다. 이번에 새로 선보일 작품의 연출은 헝가리의 세계적인 연출가 로버트 알폴디가 맡는다.
공식초청작도 20주년에 걸맞은 상징성과 국제성을 갖춘 작품들로 준비할 예정이다. 이전 딤프 공식초청작 가운데 2~3편을 엄선해 선보이는 리마인드 공연도 준비한다. 딤프 20주년 발자취를 되돌아보는 기념 전시도 마련한다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사