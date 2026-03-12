시사 전체기사

‘경기지사 2강’ 김동연·추미애 같은 날 출마 선언

입력:2026-03-12 18:56
金 “이재명의 현장일꾼 되겠다”
秋 “강한 결단력의 리더십 필요”

김동연 경기도지사(왼쪽)와 추미애 더불어민주당 의원. 연합뉴스, 이병주 기자

차기 경기도지사 자리를 놓고 2강 구도를 형성 중인 더불어민주당 소속 김동연 경기지사와 추미애 의원이 12일 나란히 6·3 지방선거 출마를 선언했다. 현역인 김 지사는 행정 경험을 앞세워 ‘일잘러 도지사’를, 국회 법제사법위원장인 추 의원은 ‘강한 리더십’을 통한 개혁 이미지를 전면에 내세웠다.

김 지사는 이날 민생투어 현장인 안양역에서 기자회견을 열어 “이번 선거는 당대표나 최고위원이 아닌 ‘경기도 현장 책임자’를 뽑는 자리”라며 “‘일잘러 대통령’에게는 일잘러 도지사가 필요하다. 이재명 대통령의 현장 일꾼이 되겠다”고 밝혔다.

김 지사는 ‘내 삶이 나아지는 플러스 경기’를 실현하겠다며 경기도민 1억원 만들기, 주거·돌봄·교통 3대 생활비 반값 시대, 지상철도·간선도로·전력망지중화 등 3대 프로젝트를 공약했다.

김 지사에 앞서 추 의원도 국회에서 기자회견을 열어 “도민이 자부심을 느끼는 당당한 경기도로 만들겠다”며 출사표를 던졌다. 추 의원은 이 대통령이 경기지사 시절 펼친 도정을 언급하며 “지금 경기도에도 도민을 행정 중심에 놓는 사고의 전환과 강한 결단력의 리더십이 필요하다”고 강조했다. 이어 “개혁이 필요하면 정면으로 돌파했다. 원칙 앞에서 물러선 적 없었고 어려운 이웃을 외면한 적 없었다”고 덧붙였다. 추 의원은 인공지능(AI) 행정 혁신, 경기도형 기본소득, 생애 맞춤형 돌봄체계 구축, 15분 생활 도시 등을 공약으로 내걸었다.

민주당 경기지사 후보 경선은 앞서 출마를 선언한 권칠승·한준호 의원, 양기대 전 의원을 포함해 5파전으로 치러지게 됐다. 민주당은 오는 15일 서울 여의도 중앙당사에서 경기지사 예비후보 5명의 합동연설회를 연 뒤 19일 JTBC에서 합동토론회를 할 예정이다. 이후 21~22일 예비경선에서 권리당원 100% 투표로 3명을 추리고 다음 달 5~7일 본경선을 치른다. 본경선은 당원투표와 국민 여론조사가 50%씩 반영된다. 본경선에서 과반 득표 후보가 없으면 결선투표로 최종 후보를 정한다.

김혜원 기자 kime@kmib.co.kr

