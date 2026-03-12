‘경기지사 2강’ 김동연·추미애 같은 날 출마 선언
金 “이재명의 현장일꾼 되겠다”
秋 “강한 결단력의 리더십 필요”
차기 경기도지사 자리를 놓고 2강 구도를 형성 중인 더불어민주당 소속 김동연 경기지사와 추미애 의원이 12일 나란히 6·3 지방선거 출마를 선언했다. 현역인 김 지사는 행정 경험을 앞세워 ‘일잘러 도지사’를, 국회 법제사법위원장인 추 의원은 ‘강한 리더십’을 통한 개혁 이미지를 전면에 내세웠다.
김 지사는 이날 민생투어 현장인 안양역에서 기자회견을 열어 “이번 선거는 당대표나 최고위원이 아닌 ‘경기도 현장 책임자’를 뽑는 자리”라며 “‘일잘러 대통령’에게는 일잘러 도지사가 필요하다. 이재명 대통령의 현장 일꾼이 되겠다”고 밝혔다.
김 지사는 ‘내 삶이 나아지는 플러스 경기’를 실현하겠다며 경기도민 1억원 만들기, 주거·돌봄·교통 3대 생활비 반값 시대, 지상철도·간선도로·전력망지중화 등 3대 프로젝트를 공약했다.
김 지사에 앞서 추 의원도 국회에서 기자회견을 열어 “도민이 자부심을 느끼는 당당한 경기도로 만들겠다”며 출사표를 던졌다. 추 의원은 이 대통령이 경기지사 시절 펼친 도정을 언급하며 “지금 경기도에도 도민을 행정 중심에 놓는 사고의 전환과 강한 결단력의 리더십이 필요하다”고 강조했다. 이어 “개혁이 필요하면 정면으로 돌파했다. 원칙 앞에서 물러선 적 없었고 어려운 이웃을 외면한 적 없었다”고 덧붙였다. 추 의원은 인공지능(AI) 행정 혁신, 경기도형 기본소득, 생애 맞춤형 돌봄체계 구축, 15분 생활 도시 등을 공약으로 내걸었다.
민주당 경기지사 후보 경선은 앞서 출마를 선언한 권칠승·한준호 의원, 양기대 전 의원을 포함해 5파전으로 치러지게 됐다. 민주당은 오는 15일 서울 여의도 중앙당사에서 경기지사 예비후보 5명의 합동연설회를 연 뒤 19일 JTBC에서 합동토론회를 할 예정이다. 이후 21~22일 예비경선에서 권리당원 100% 투표로 3명을 추리고 다음 달 5~7일 본경선을 치른다. 본경선은 당원투표와 국민 여론조사가 50%씩 반영된다. 본경선에서 과반 득표 후보가 없으면 결선투표로 최종 후보를 정한다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
