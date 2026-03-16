비밀번호 가려주고, 비서처럼 전화받고… 새 기능 ‘맘에 쏙’
갤럭시 S26 울트라 써보니
갤럭시 S26시리즈가 한국은 물론 미국에서도 역대급 사전 판매량을 기록하며 흥행 가도를 달리고 있다. 이런 추세라면 전체 판매량도 전작을 가볍게 뛰어넘을 것이라는 관측이 나온다. 더욱 강력해진 인공지능(AI)에 사생활 보호 기술까지 갖춘 S26 울트라를 지난 6일 구매해 사용해 봤다.
우선 프라이버시 디스플레이 기능 덕분에 출퇴근 만원 지하철에서 ‘혹시 누가 내 스마트폰을 보는 건 아닌가’라는 걱정을 더 이상 하지 않게 됐다. 화면 속에 오가는 정보를 AI가 읽어낸 후 맞춤형 제안을 해주니 ‘개인 비서’를 둔 듯한 생각도 들었다.
가장 만족감이 컸던 점은 프라이버시 디스플레이 기능이었다. 지하철이나 버스에서 메일, 일정, 기획 자료 등을 확인할 때마다 화면 각도를 조절하거나 손으로 가리던 번거로움이 줄었다. 옆자리에 앉아 있던 동료가 “진짜 안 보이네”라며 신기해했다.
메신저 등 특정 애플리케이션을 실행할 때나 핀(PIN) 번호, 패턴, 비밀번호 등 민감한 정보를 입력할 때만 작동하게 설정하는 것도 가능했다. 부착 시 전체 화면이 어두워지는 프라이버시 필름 단점을 해소한 것이다. 픽셀이 방출하는 빛이 확산하는 걸 제어하도록 설계돼 배터리가 추가로 소모되지 않는다.
AI 기능은 궤도에 올랐다는 느낌을 받았다. 이전에 사용하던 갤럭시 S24 플러스 모델과 확실히 비교됐다. 사용자 상황이나 의도를 파악해 필요한 기능을 먼저 제안하는 ‘에이전틱 AI’는 특히 유용했다. 대표적인 기능이 이번 시리즈에 새로 들어간 ‘나우 넛지’다. 친구와 대화를 나누던 중 ‘오늘 찍은 사진 공유해줘’라는 메시지를 받았는데, 키보드 위에 ‘사진 공유’ 팝업이 바로 떴다. AI가 사진을 자동으로 정리해 보여주니 사진첩을 따로 열 필요가 없었다. 상대방이 ‘3월 30일 점심식사를 할 수 있느냐’고 묻자 곧바로 ‘일정 추가’ 팝업이 떴다.
AI를 음성으로 간편하게 호출할 수도 있다. “헤이 빅스비” “헤이 구글”이라고 말하면 삼성전자의 AI 음성 비서 빅스비와 구글 제미나이를 각각 사용할 수 있다. 이에 더해 퍼플렉시티를 추가로 탑재해 소비자 선택권을 넓혔다. 보이스피싱 또는 스팸으로 의심되는 전화가 걸려오자 AI가 응답 단계에서 걸러낸 것도 인상적이었다. 하루에 많으면 수십 통씩 쏟아지는 불필요한 전화에 신경을 쓰지 않아도 됐다. ‘통화 스크리닝’ 기능을 켜면 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받아 발신자 정보는 물론 통화 내용도 정리해 준다.
아울러 S26 울트라에 달린 2억 화소 광각 렌즈와 광학 줌 수준의 10배 줌 망원 카메라 덕분에 실내와 야외 상관없이 선명한 사진을 찍을 수 있었다. 향상된 ‘나이토그래피’(야간 촬영) 덕분에 어두운 환경도 문제가 되지 않았다. 수평 고정 옵션을 선택하면 스마트폰을 어느 방향으로 움직여도 화면이 수평을 유지하는 ‘슈퍼 스테디’ 기능은 액션캠·짐벌(카메라 흔들림 방지 장치) 시장을 위협하기에 충분해 보였다.
전작인 S25 울트라보다 두께는 0.3㎜, 무게는 4g 줄여 얇고 ‘울트라 모델은 크고 무겁다’는 편견을 해소하기에 충분했다. ‘뉴(New) 갤럭시 AI 구독클럽’ 3년형을 가입한 터라 실수로 스마트폰을 떨어뜨리거나 잃어버려도 보장이 돼 마음 편하게 사용할 수 있다는 것도 장점이었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
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