소프라노 이정은 독창회, 브람스의 실내악
[And 방송·문화]
소프라노 이정은이 오는 29일 서울 영등포구 영산아트홀에서 독창회(포스터)를 연다. 이정은은 서울대 성악과와 동 대학원 석·박사 학위를 취득했다. 이후 오스트리아 빈 시립음대의 전문 연주자 양성 프로그램인 COP(Certificate of Performance) 과정을 이수했다. 국내 다수의 콩쿠르에서 입상했으며 오페라에도 출연했다. 현재 서울대 등에 강사로 출강하는 한편 서울예술가곡연구회와 레알 슈팀메(Real Stimme, 진정한 소리) 독일예술가곡연구회 회원으로서 음악회에도 꾸준히 참여하고 있다. 피아노 듀오 신박의 멤버인 박상욱과 함께하는 이번 독주회에서는 알레산드로 스카를라티, 로베르트 슈만, 앙리 뒤파르크, 자코모 푸치니, 김동진 등의 다양한 성악곡을 부른다. 문의 Unico(02-532-4876)
영산아트홀 실내악 시리즈의 일환으로 ‘브람스의 실내악’(포스터)이 30일 영산아트홀에서 열린다. 활발한 연주 활동을 이어가고 있는 피아니스트 이귀란(케이엘 뮤직센터 음악감독 및 대표), 피아니스트 나유진(선화예고 음악부 교사), 첼리스트 이서연(공연예술연구소 이야기활 대표), 바이올리니스트 민정규(안양 필하모닉 오케스트라 단원) 등 네 명의 연주자가 참여한다. 이들은 피아노와 현악기 또는 두 대의 피아노라는 서로 다른 듀오 편성으로 낭만주의 거장 브람스의 깊은 서정성과 치밀한 음악적 구조를 보여줄 예정이다. 이번 콘서트에서는 브람스의 첼로 소나타 1번, 바이올린 소나타 3번, 두 대의 피아노를 위한 ‘하이든 주제에 의한 변주곡’을 연주한다. 문의 영산아트홀(02-6181-5260)
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
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