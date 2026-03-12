호르무즈 봉쇄 여파… HMM, 중동 신규 화물 안 받는다
“항로 우회 조치 시행” 밝혀
HMM이 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 선박 안전 리스크가 심화되자 중동 항로 화물의 신규 예약을 전면 중단했다. 이란·이스라엘의 이란 공습이 촉발한 중동발 물류 대란이 본격화되는 양상이다.
HMM은 “호르무즈 해협 봉쇄로 선박 운항의 위험이 커져 중동 지역에 대한 신규 예약을 일시 중단하고, 항로 우회(Deviation) 조치를 시행한다”고 11일 밝혔다. HMM은 화주들에게도 공지를 띄워 “선박과 선원, 화물의 안전이 보장되지 않아 현 상황에서는 신규 예약이 불가능하다”고 설명했다. 대상 지역은 아라비아만, 홍해, 아프리카 동부 해역을 포함한다.
중동 지역으로 이미 운송 중인 화물은 기존 항로 대신 안전한 대체 항만으로 우회하는 조치가 이뤄진다. 가까운 제3의 항만으로 이동하는 과정에서 발생하는 추가 비용은 컨테이너 1개당 1000달러가 부과된다는 게 HMM의 설명이다. 선박을 우회하는 데 들어간 연료비와 위험수당 등이 반영된 조치다. 다만 할증 대상 선박은 현재 인도∼중동 지역을 운항 중인 컨테이너선 3척에 한정된다고 한다.
앞서 MSC, 머스크, CMA-CGM 등 글로벌 선사는 이달 초부터 중동 항로 화물 운송을 중단해왔다. 할증료도 2000∼3000달러 수준으로 부과했다. 특히 머스크는 추가 공지가 있을 때까지 호르무즈 해협의 모든 선박 운항을 일시 중단시켰다. HMM 역시 프리미어 얼라이언스 소속 회원사로서 이들 선사와 공동 대응체계를 구축해 이같이 결정했다는 것이다.
당장 화주들의 물류비 부담이 현실이 됐다. 추가된 선박 운임에 더해 당초 목적지가 아닌 다른 장소에서 화물을 넘겨받아야 하는 상황이다. 중동으로 향하는 수출길이 막히게 된 국내 기업들도 초비상이다. 대체 노선을 찾더라도 전쟁이 장기화돼 운항이 차일피일 미뤄지면 급등한 물류비 부담을 그대로 떠안아야 한다.
HMM 관계자는 “중동 외 지역은 정상적으로 운항하고 있다”며 “중동 지역 위험도가 높은 상황이지만 고객 불편을 최소화하기 위해 서비스 재개에 적극적으로 노력할 방침”이라고 말했다.
박장군 기자 general@kmib.co.kr
