“李, 밉지만 일은 잘하대” 혼란의 TK

6·3 지선 민심 르포-대구·경북

‘절윤’ 선언 장동혁에 “진심 맞나”

“지뿌면 국힘은 끝” 애증 드러내

뿌리 깊은 보수 표심 변화 기류



“이재명이랑 민주당은 거짓말을 너무 많이 한다 아이가. 나는 그게 싫다카이. 그래도 잘하는 것도 많긴 하대.”



대구에서 택시를 운행하는 김모(71)씨는 지난 10일 정부·여당 평가를 묻자 이렇게 답했다. 지난 10일 찾은 ‘보수의 심장’ 대구·경북(TK)의 민심은 그야말로 혼돈이었다. 국민의힘에 대한 지독한 실망감과 혹평, 이와 대비되는 이재명정부의 일부 성과에 대한 호평이 뒤섞였다. 근간에는 보수가 몰락했다는 자괴감이 있다. “장동혁이 금마도 희한하더만”이라고 혀를 차거나, 국민의힘에 대한 평을 묻자 “그런 소리 할 거면 가”라고 소리치는 시민도 있었다.



국민일보는 지방선거를 80여일 앞두고 대구와 경북 안동을 찾았다. 최근 국민의힘 지지율은 전통적으로 보수 표심이 강한 대구·경북에서조차 더불어민주당과 비슷할 정도로 하락했다. 대구 서문시장에서 수건가게를 하는 조구현(79)씨는 “이재명도 국회 믿고 이리 일을 막 밀고 나간다”며 “근데 장동혁이가 그따위로 해가지고 지가 대통령이 되겠나”라고 반문했다. 조씨는 장 대표가 지난달 11일 대구를 찾았을 때 “국민의힘 꼬라지 좋다”고 ‘일침’을 날렸던 이다. 조씨는 “오히려 대구로 봐서는 민주당이 돼야 한다. 그래야 대구 경제가 나아질기라”고 말했다. 아내 이화봉씨도 “국힘 안 좋게 생각하는 사람들이 많아졌다. 오히려 민주당 시장 나오면 내 거길 찍어야 되겠다”고 거들었다.



택시기사 이모(75)씨는 “나도 민주당을 정말 싫어하는데, 이 대통령은 어떤거 보면 참 잘하는 게 있다”고 평했다. 그는 “부서장들 이래 불러 가지고 하는 거(국무회의 생중계), 이번에 보니까 ‘빈대 잡으려다 초가삼간 태운다’고 한 말도 일리가 있는 것 같다”며 “대구 혁신 도시라든지 대전 정부청사 아파트 프리미엄 뭐 잡은 거. 이런 거 보면 일은 잘한다고 보인다”고 말했다. 그는 장 대표에 대해서는 “국힘은 좀 파워가 있는 사람이 당대표가 돼야 한다. 리더십이 없다고 본다”고 말했다.



안동 태화동에서 붕어빵 가게를 운영하는 박성철(46)씨는 “한쪽을 계속 지지하는 것보다 변화의 가능성이 있으면 바꿔야 한다고 생각했다”며 “주변에서 생각이 바뀐 분들을 많이 보고 있다”고 말했다. 20년간 생수 운송업으로 생계를 이어온 배수득(55)씨도 “이 대통령 되고 나서부터 안동도 생각이 많이 바뀌었다”고 말했다. 배씨의 지인 조원현(49)씨도 “이재명 지지한다고 하면 안동에선 ‘니 내하고 친구 하지 마. 니 빨갱이가’라고 해뿌니깐 겉으로 표현을 못한다. (지지율이) 30% 정도밖에 안 나오는 이유”라며 “그래도 일반 사람들 생각이 많이 바뀌긴 했다”고 덧붙였다.



민주당에 대한 뿌리 깊은 불신 속에서도 이 대통령에 대한 긍정 평가가 다소나마 늘어난 건 국민의힘 부진에 따른 반대급부에 가깝다. 영남대 대구 캠퍼스에서 만난 김모(27)씨는 윤석열정부의 의대 증원 문제를 거론하며 “내가 지지했던 보수 정권이 어떻게 저렇게 과학적 근거도 없이 폭주하냐”며 이번 지선에서는 국민의힘을 찍지 않을 계획이라고 밝혔다.



"장동혁이 무게감이 없는 것 같아요. 이러면 계속 야당일 텐데." 한숨을 쉰 그는 "(주변에) 아묻따(아무것도 묻지도 따지지도 않는) 2번은 증발한 것 같다"고 전했다. 동성로 로데오거리에서 만난 임모(34)씨 역시 "예전처럼 장난으로라도 '마 2번 아이가' 이러는 분위기는 완전히 끝난 것 같다"고 전했다.



전통과자 가게를 운영하는 상인 박모(69)씨는 장 대표와 국민의힘에 관해 묻자 "그런 소리를 할 거면 가"라고 소리쳤다. "내는 국민의힘 아들이 더 밉상이다. 꼴도 보기 싫다"던 박씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 이후부터 국민의힘에서 마음을 돌렸다고 한다. 그는 "여기(대구) 인내심도 이제 바닥이다. 지금 아들은 아직도 정신 못 차리꼬 저래 허우적거리는 꼴 보면 다 끝난기라. 보기 싫다"고 볼멘소리를 했다.



대구에서 평생을 산 A씨(69)는 "하이고 선거에도 관심없다 정치하는 꼬라지 보니 답도 없대"라고 말했다. 그는 "장동혁 금마도 희한하더만. 다 그놈이 그놈"이라며 "허구헌날 싸우고 윤석열이 어쨌니 쟈들끼리 하이고 잘 하는 짓들이야"라고 비판했다. 국힘의 채택한 '윤어게인 거부' 결의문에 대해서는 "글렀다. 뭔들 안 하겠나"라고 꼬집었다. 그러면서 "오세훈은 우리한테 하면 할 말도 안 통하구먼. 한동훈이나 장동혁이나 금마들은 그냥 치우라"고 강조했다.



유교 문화의 중심지이자 노년층 인구가 많은 안동에선 "그래도 국힘"이라는 목소리도 많았다. 중앙신시장에서 분식집을 운영하며 하루에도 수십명의 안동 시민을 만나는 권모(65)씨는 경북 표심은 여전히 국민의힘에 있다고 했다. 그는 "여기 안동서는 여당이 더 문제래. 경북에서는 거의 국민의힘 표가 많지"라고 민심을 전했다.



영남권 국회의원들의 고심은 더욱 커지고 있다. 전통적 보수 강세인 지역에서조차 표심을 잃을 정도로 당이 망가졌다고 걱정한다. 한 의원은 "우리 당이 다 망가졌는데 (대구 지역구) 국회의원 12명 중 절반, 다선 절반이 대구시장에 출마한다"며 "책임지고 은퇴해도 모자랄 판국에 전부 다 시장하겠다고 한다는 소리가 100% 나올 것"이라고 말했다. 이어 "대구 사람들 바보 아니다. 우리 당을 지지할 이유를 우리는 다 잃어버렸다"고 호소했다.



대구·안동=박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ “이재명이랑 민주당은 거짓말을 너무 많이 한다 아이가. 나는 그게 싫다카이. 그래도 잘하는 것도 많긴 하대.”대구에서 택시를 운행하는 김모(71)씨는 지난 10일 정부·여당 평가를 묻자 이렇게 답했다. 지난 10일 찾은 ‘보수의 심장’ 대구·경북(TK)의 민심은 그야말로 혼돈이었다. 국민의힘에 대한 지독한 실망감과 혹평, 이와 대비되는 이재명정부의 일부 성과에 대한 호평이 뒤섞였다. 근간에는 보수가 몰락했다는 자괴감이 있다. “장동혁이 금마도 희한하더만”이라고 혀를 차거나, 국민의힘에 대한 평을 묻자 “그런 소리 할 거면 가”라고 소리치는 시민도 있었다.국민일보는 지방선거를 80여일 앞두고 대구와 경북 안동을 찾았다. 최근 국민의힘 지지율은 전통적으로 보수 표심이 강한 대구·경북에서조차 더불어민주당과 비슷할 정도로 하락했다. 대구 서문시장에서 수건가게를 하는 조구현(79)씨는 “이재명도 국회 믿고 이리 일을 막 밀고 나간다”며 “근데 장동혁이가 그따위로 해가지고 지가 대통령이 되겠나”라고 반문했다. 조씨는 장 대표가 지난달 11일 대구를 찾았을 때 “국민의힘 꼬라지 좋다”고 ‘일침’을 날렸던 이다. 조씨는 “오히려 대구로 봐서는 민주당이 돼야 한다. 그래야 대구 경제가 나아질기라”고 말했다. 아내 이화봉씨도 “국힘 안 좋게 생각하는 사람들이 많아졌다. 오히려 민주당 시장 나오면 내 거길 찍어야 되겠다”고 거들었다.택시기사 이모(75)씨는 “나도 민주당을 정말 싫어하는데, 이 대통령은 어떤거 보면 참 잘하는 게 있다”고 평했다. 그는 “부서장들 이래 불러 가지고 하는 거(국무회의 생중계), 이번에 보니까 ‘빈대 잡으려다 초가삼간 태운다’고 한 말도 일리가 있는 것 같다”며 “대구 혁신 도시라든지 대전 정부청사 아파트 프리미엄 뭐 잡은 거. 이런 거 보면 일은 잘한다고 보인다”고 말했다. 그는 장 대표에 대해서는 “국힘은 좀 파워가 있는 사람이 당대표가 돼야 한다. 리더십이 없다고 본다”고 말했다.안동 태화동에서 붕어빵 가게를 운영하는 박성철(46)씨는 “한쪽을 계속 지지하는 것보다 변화의 가능성이 있으면 바꿔야 한다고 생각했다”며 “주변에서 생각이 바뀐 분들을 많이 보고 있다”고 말했다. 20년간 생수 운송업으로 생계를 이어온 배수득(55)씨도 “이 대통령 되고 나서부터 안동도 생각이 많이 바뀌었다”고 말했다. 배씨의 지인 조원현(49)씨도 “이재명 지지한다고 하면 안동에선 ‘니 내하고 친구 하지 마. 니 빨갱이가’라고 해뿌니깐 겉으로 표현을 못한다. (지지율이) 30% 정도밖에 안 나오는 이유”라며 “그래도 일반 사람들 생각이 많이 바뀌긴 했다”고 덧붙였다.민주당에 대한 뿌리 깊은 불신 속에서도 이 대통령에 대한 긍정 평가가 다소나마 늘어난 건 국민의힘 부진에 따른 반대급부에 가깝다. 영남대 대구 캠퍼스에서 만난 김모(27)씨는 윤석열정부의 의대 증원 문제를 거론하며 “내가 지지했던 보수 정권이 어떻게 저렇게 과학적 근거도 없이 폭주하냐”며 이번 지선에서는 국민의힘을 찍지 않을 계획이라고 밝혔다."장동혁이 무게감이 없는 것 같아요. 이러면 계속 야당일 텐데." 한숨을 쉰 그는 "(주변에) 아묻따(아무것도 묻지도 따지지도 않는) 2번은 증발한 것 같다"고 전했다. 동성로 로데오거리에서 만난 임모(34)씨 역시 "예전처럼 장난으로라도 '마 2번 아이가' 이러는 분위기는 완전히 끝난 것 같다"고 전했다.전통과자 가게를 운영하는 상인 박모(69)씨는 장 대표와 국민의힘에 관해 묻자 "그런 소리를 할 거면 가"라고 소리쳤다. "내는 국민의힘 아들이 더 밉상이다. 꼴도 보기 싫다"던 박씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 이후부터 국민의힘에서 마음을 돌렸다고 한다. 그는 "여기(대구) 인내심도 이제 바닥이다. 지금 아들은 아직도 정신 못 차리꼬 저래 허우적거리는 꼴 보면 다 끝난기라. 보기 싫다"고 볼멘소리를 했다.대구에서 평생을 산 A씨(69)는 "하이고 선거에도 관심없다 정치하는 꼬라지 보니 답도 없대"라고 말했다. 그는 "장동혁 금마도 희한하더만. 다 그놈이 그놈"이라며 "허구헌날 싸우고 윤석열이 어쨌니 쟈들끼리 하이고 잘 하는 짓들이야"라고 비판했다. 국힘의 채택한 '윤어게인 거부' 결의문에 대해서는 "글렀다. 뭔들 안 하겠나"라고 꼬집었다. 그러면서 "오세훈은 우리한테 하면 할 말도 안 통하구먼. 한동훈이나 장동혁이나 금마들은 그냥 치우라"고 강조했다.유교 문화의 중심지이자 노년층 인구가 많은 안동에선 "그래도 국힘"이라는 목소리도 많았다. 중앙신시장에서 분식집을 운영하며 하루에도 수십명의 안동 시민을 만나는 권모(65)씨는 경북 표심은 여전히 국민의힘에 있다고 했다. 그는 "여기 안동서는 여당이 더 문제래. 경북에서는 거의 국민의힘 표가 많지"라고 민심을 전했다.영남권 국회의원들의 고심은 더욱 커지고 있다. 전통적 보수 강세인 지역에서조차 표심을 잃을 정도로 당이 망가졌다고 걱정한다. 한 의원은 "우리 당이 다 망가졌는데 (대구 지역구) 국회의원 12명 중 절반, 다선 절반이 대구시장에 출마한다"며 "책임지고 은퇴해도 모자랄 판국에 전부 다 시장하겠다고 한다는 소리가 100% 나올 것"이라고 말했다. 이어 "대구 사람들 바보 아니다. 우리 당을 지지할 이유를 우리는 다 잃어버렸다"고 호소했다.대구·안동=박준상 최수진 기자 junwith@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지