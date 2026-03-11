새 뇌관으로 떠오른 기뢰
CNN “이란, 호르무즈에 설치 시작”
트럼프, 보도 직후 “부설 선박 완파”
도널드 트럼프 행정부가 이란 전쟁 이후 급등락하는 유가 안정에 사활을 걸고 있다. 트럼프 대통령은 이란이 원유 ‘길목’인 호르무즈 해협에서 기뢰(mine)를 설치한다는 보도가 나오자마자 기뢰 부설 선박을 완파했다고 발표했다. 미국이 이스라엘에 이란 에너지 시설 타격 자제를 요청했다는 보도도 나왔다.
트럼프는 10일(현지시간) 트루스소셜에 “지난 몇 시간 동안 우리는 비활성 상태의 기뢰 부설 보트·선박 10척을 타격해 완전히 파괴했다는 사실을 기쁘게 보고한다”며 “앞으로도 추가될 것”이라고 말했다. 미 중부사령부도 엑스에 “호르무즈 해협 인근에서 미군이 이란 기뢰부설함 16척을 제거했다”고 올렸다.
앞서 CNN은 이날 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하기 시작했다고 보도했다. 방송은 소식통을 인용해 “이란이 여전히 소형 함정과 기뢰 부설함의 80~90% 이상을 보유 중”이라며 “해상에 수백 개의 기뢰를 설치할 수 있는 역량을 갖추고 있다”고 전했다. 미국 CBS 뉴스도 미 당국자들을 인용해 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하려는 움직임이 미 정보 자산에 포착됐다고 보도했다. 이란의 기뢰 보유량은 2000~6000개로 추정되며, 대부분 자체 생산했거나 중국·러시아에서 들여온 것이라고 CBS는 설명했다.
미국은 이란 전쟁 이후 호르무즈 해협 항행을 보장해 유가를 안정시키는 데 초점을 맞추고 있다. 트럼프는 지난 3일 이란 정부가 호르무즈 해협을 사실상 봉쇄한 뒤 유가가 급등하자 해군을 동원해 유조선을 호위하겠다고 밝혔다. 이란이 호르무즈 해협 안에서 석유 수송을 차단하면 이란에 대해 이제까지 했던 공격보다 20배 강한 공격을 가하겠다는 경고도 했다.
크리스 라이트 미 에너지장관은 이날 미 해군이 호르무즈 해협에서 유조선을 성공적으로 호위했다는 잘못된 내용을 올렸다가 삭제하기도 했다.
이스라엘 채널12와 미 온라인 매체 악시오스는 트럼프 행정부가 이스라엘 정부 수뇌부와 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장에게 민심 이반 등의 근거를 들어 이란 석유 및 에너지 시설을 추가로 공격하지 말아 달라는 뜻을 전달했다고 보도했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사