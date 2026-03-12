언 땅 녹아 꺼질라… 도심 싱크홀 공포

서울 싱크홀 41%가 봄에 발생

벌써 중랑·강남·관악서 잇따라

주원인 노후 상하수관 누수에

폭우·가뭄 극한기후가 위험 키워

“작은 구멍도 대형 침하 가능성”

지난해 3월 서울 강동구 대명초등학교 인근 사거리에서 발생한 싱크홀(지반 침하) 사고 현장의 모습. 이한형 기자

서울 도심 곳곳에서 싱크홀(땅꺼짐) 현상이 잇따르며 안전 우려가 커지고 있다. 지난 9일 중랑구 아파트 단지에서 폭 3m 규모의 싱크홀이 발생한 데 이어 관악구와 강남구 도로에서도 작은 구멍이 발견됐다. 겨울철 얼었던 지반이 녹아 응집력이 약해진 가운데 상하수관 노후화에 따른 누수 등이 겹치면서 봄철 도심 지반 침하 위험이 커지고 있다는 지적이 나온다.



11일 국민일보 취재에 따르면 전날 강남구 강남경찰서 인근 도로에 깊이 10㎝가량의 구멍이 생겨 강남구가 조치에 나섰다. 강남구 관계자는 “보행 안전 등에 위험이 있을 수 있어 흙모래를 메우는 등 임시 조치했다”고 말했다. 강남구는 동부도로사업소에 조사를 맡겨 싱크홀 발생 원인을 파악하고 있다.



지난달 22일 관악구의 한 도로에서도 폭 60㎝, 깊이 20㎝가량의 싱크홀이 발생했다. 마침 순찰 중이던 경찰이 발견하고 서울남부수도사업소가 즉각 복구 조치에 나서면서 별다른 인명 피해는 없었다.



조사 결과 도로 아래에 있는 상수도 배관 하부에서 발생한 누수가 싱크홀의 원인으로 지목됐다. 누수가 이어지면서 인근 흙이 물을 머금게 되고 지반 침하로 이어졌다는 것이다. 남부수도사업소는 도로 하부 지반 상태를 점검하고 지하 동공(洞空·원래 흙으로 차 있어야 할 곳이 비어 있는 상태)이나 이상 구간이 있는지 추가 파악을 위해 지표투과레이더(GPR) 탐사를 의뢰한 상태다. 경찰 관계자는 “비록 싱크홀 크기가 작더라도 도로에서 오토바이가 지나가면 전복돼 큰 사고를 당할 수 있다”고 말했다.





최근 들어 싱크홀 발생이 잦아진 것은 계절 요인 영향이 크다. 겨울이 지나고 날씨가 풀리면서 얼었던 땅이 녹고 이 과정에서 땅의 응집력이 약해져 생긴 빈틈이 싱크홀을 유발한다는 설명이다. 국토교통부 지하안전시스템에 따르면 지난해 서울에서 발생한 싱크홀 42건 중 17건(40.5%)이 각각 봄과 여름철에 발생했다. 가을과 겨울 싱크홀 발생 수는 각각 4건에 불과했다. 김영석 부경대 지구환경시스템과학부 교수는 “땅이 얼었을 때는 서로 뭉쳐 있다가 해빙되면서 지지력이 약해져 싱크홀이 발생하는 것”이라며 “겉으로 봤을 때 작더라도 향후 매우 큰 지반 침하로 이어질 수 있어 관계기관이 즉각 조사에 나서야 한다”고 말했다.



기후위기 영향으로 발생하는 극심한 폭우와 가뭄 등도 싱크홀 위험을 키우는 요소다. 이강근 서울대 지구환경과학부 교수는 “가뭄 때는 아주 가물었다가 비가 올 때 극한호우가 이어지면 땅이 이런 변화에 잘 적응할 수 없다”며 “물이 한꺼번에 많이 빠지는 상황에서 토사가 쓸려 내려가고 이 과정에서 지하에 동공이 생겨 싱크홀 우려가 커지는 것”이라고 말했다. 지난해 서울시내 싱크홀 발생 건수는 2024년(17건)보다 147%나 늘었다.



노후 상하수관도 싱크홀을 발생시키는 핵심 요인이다. 지난해 서울시에서 생긴 싱크홀 가운데 47.6%(20건)가 상하수도 손상으로 인한 누수나 상하수관 공사 부실 때문에 생긴 것으로 추정됐다. 서울시에 따르면 시 전체 상수관 중 약 40%가 30년 넘은 노후 상수관이다.



장은현 이찬희 김연우 기자 eh@kmib.co.kr



