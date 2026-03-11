전 정부 대처는 비판했는데… 이재명 정부 ‘북송’ 첫시험대
‘금성씨 사건’이 불거지면서 이재명정부가 출범 후 처음 탈북민 강제 북송 문제를 직면하게 됐다. 현 정부 들어 외교부와 통일부가 공식적으로 파악한 탈북민 강제 북송 사례는 없다. 여권 인사들은 과거 야당 시절 중국의 탈북민 강제 북송을 막지 못한 정부를 강하게 비판했었다. 이번에 북송 문제에 제대로 대처하지 못할 경우 똑같은 비판을 맞닥뜨려야 할지 모른다.
11일 국회 외교통일위원회 회의록에 따르면 2023년 10월 13일 중국 베이징 한국대사관에서 열린 국정감사에서 의원들은 정부의 탈북민 대응을 질타했다. 중국이 항저우 아시안게임 폐막 다음 날인 10월 9일 북·중 국경 지역에 수감돼 있던 탈북민 600여명을 비밀리에 강제 북송한 사실이 인권단체들을 통해 알려지면서 논란이 일던 시기였다.
현재 행정안전부 장관인 윤호중 더불어민주당 의원은 주중대사를 상대로 강제 북송 사태를 거론하며 “윤석열정부 들어 중국 측하고 접촉이 제대로 이뤄진 것을 보고받지 못했다. 대중 관계에 대단히 무성의했다”고 지적했다. 강제 북송의 이면에 외교 실패가 있다는 이유에서다. 이어 “자유와 인권을 중시하는 정부에서 탈북민 인권은 아주 중시되는 것인데 깜깜이 대응을 하고 있다고 볼 수밖에 없다”고 꼬집었다.
기획예산처 장관 후보자로 지명된 같은 당 박홍근 의원도 정부 대응을 문제 삼았다. 그는 “언론에서 아시안게임 직후 강제 북송될 것이란 보도가 이미 나오고 있었다”며 “북송될 걸 알았으면서도 정부 차원에서 해법을 논의하지 않았다”고 지적했다. 그러면서 “윤석열정부의 대중외교 실패의 단적인 면이다. 북한 이탈민의 인권유린을 방치한 부끄러운 역사로 기록될 일”이라고 비판했다.
이슈탐사팀=김판 김지훈 이강민 기자
