장동혁 ‘절윤’ 결의문에 반발한 ‘윤어게인’ 자중지란
전한길, 탈당선언→취소 ‘촌극’
張 “결의문이 우리 마지막 입장”
당내 장대표에 후속 조치 압박
국민의힘이 장동혁 대표를 포함한 의원 전원 명의 ‘절윤 결의문’을 발표한 이후 윤어게인 지지층이 자중지란에 빠졌다. 거꾸로 당내에선 장 대표를 향한 결의문 관련 후속 조치 압박이 계속됐다. 장 대표는 11일 “결의문이 우리의 마지막 입장”이라며 말을 아꼈다.
강성 유튜버 전한길(본명 전유관)씨는 윤어게인 거부 결의문 채택에 반발해 국민의힘 탈당을 선언했다가 몇 시간 만에 취소하는 촌극을 벌였다. 전씨는 전날 “장 대표에게 실망했다. 국민의힘 의원들은 엔추파도스(가짜 야당)임이 확인됐다”며 탈당 신고서 제출을 예고했다. 그러나 탈당 선언은 금세 번복됐다. 전씨는 이날 새벽 2시쯤 “탈당계를 제출할 예정이었으나 취소한다”고 공지했다. 윤석열 전 대통령 측 변호인단의 탈당 만류를 이유로 댔다.
전씨의 황당한 행보에 장 대표 지지자들 사이에선 당 윤리위원회의 징계 요구 목소리가 제기됐다. 지도부 내부에선 “전직 대통령 이름을 팔아 유튜브 장사를 하는 이들”이라는 격앙된 반응까지 나왔다.
지도부 내부에선 그러나 지지층 이탈을 우려하며 달래려는 목소리도 등장했다. 당권파 김민수 최고위원은 페이스북에 “우리 손으로 뽑은 장 대표에게 단 한 번이라도 힘을 모아 한마음으로 달려주실 것을 간청한다”고 밝혔다.
김 최고위원은 특히 장 대표가 결의문 발표 전 당 지도부·원내 지도부 회동에서 사전 조율에 관여했다는 언론 보도와 관련해 “사실이 아니다. 장 대표와 저는 윤어게인 다수가 자유민주주의와 법치를 수호하고, 이재명 정권을 견제하려는 많은 청년과 국민의 목소리라는 점을 강조했다”고 말했다. 이어 “장 대표는 (참석자들의 윤어게인 절연 요구에) ‘2~3주만 시간을 달라. 그동안 아무 변화가 없으면 제가 어떤 식으로든 결단을 내리겠다’고 여러 차례 읍소했다”고 설명했다. 장 대표가 절윤 결의문 채택에 저항했다는 의미로 읽힌다.
이는 절윤 선언의 신뢰성 문제로 연결되는 양상이다. 당장 당내에선 장 대표를 향해 분명한 후속 조치와 실천 이행 요구가 본격화됐다. 최다선 조경태 의원은 기자회견을 열고 ‘장 대표의 윤 전 대통령 1심 판결 입장에 대한 사과’ ‘한동훈 전 대표 제명 철회 및 복당’ ‘전한길·고성국 등 당내 극우 인사 즉각 제명·출당’ 등 다섯 가지 이행 과제를 제시했다. 친한(친한동훈)계는 장 대표의 2선 후퇴와 혁신형 선거대책위원회 체제 전환을 요구했다.
오세훈 서울시장도 “선언으로 그쳐선 안 된다. 그래야만 수도권 후보들이 승리의 길로 나아갈 수 있다”며 “지도부의 실천을 간곡히 요청드린다”고 밝혔다. 당 공천관리위원회는 서울시장과 충남지사 공천 신청을 12일까지 연장키로 했지만 오 시장은 이에 대한 입장을 밝히지 않았다.
반면 장 대표는 “더 이상의 논란은 지선 승리를 위해 도움이 되지 않는다”며 당 안팎의 요구에 거리를 뒀다. 그는 “지방선거 승리를 위해 지난 9일 의총에서 밝힌 우리의 입장이 마지막 입장이 돼야 한다”고 강조했다. 다만 대한의사협회 주최 집회 현장에선 “윤석열정부가 의료계 목소리를 충분히 챙겨 듣지 못하고 급하게 의료개혁을 추진하다 결국 실패했다”며 사과했다.
여야는 이날 국회 법제사법위원회 전체회의에서 대미투자특별법을 의결했다. 특별법은 12일 본회의에서 통과될 예정이다.
이형민 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
