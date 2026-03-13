여성 해방 타임캡슐, 재밌는 자전거 이야기
[책과 길] 여성, 자전거, 자유
마리아 E. 워드 지음, 이민경·변유선 옮김
유유, 220쪽, 1만7000원
책의 원제는 ‘여성을 위한 자전거 가이드’다. 자전거를 타기 위해 준비해야 할 것부터 올라타는 법, 페달을 밟고 속도를 내거나 줄이는 법, 자전거에서 내리는 방법까지 자전거 타기의 모든 것이 담겨 있다. 더불어 자전거의 작동 원리부터 수리·관리법, 자전거 타기 위한 복장까지 정보들도 수두룩하다. 얼핏 평범한 책처럼 보이지만 1896년에 나온 것이라는 점에서 새로운 의미가 읽힌다.
1890년대는 여성이 자전거를 타려면 온갖 멸시와 조롱을 견뎌야 했던 시기다. 책의 출간 당시 언론 보도를 보면 쉽게 짐작할 수 있다. “벌게진 얼굴로 낑낑거리는 얼굴이 꼴 보기 싫다” “여성이 자전거를 타면 히스테리, 신경쇠약, 무월경을 유발한다” “자전거를 타는 여성은 도덕적으로 타락했다”….
저자는 자전거가 단순한 탈것이 아니라, 여성의 행동 반경을 넓히고 독립적인 존재로 거듭나게 하는 ‘해방의 도구’임을 역설하는 듯하다. ‘진리의 발견’의 저자 마리아 포포바는 이 책을 두고 “과거 여성들의 억눌린 자유를 해방시켜 줄 수 있는 매력적인 타임캡슐”이라고 했다. 130년이 지난 뒤 한국어로 번역된 책의 제목이 ‘여성, 자전거, 자유’인 이유다.
