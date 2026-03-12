‘주주권 강화’ 개정 상법 시행 앞두고… 역대급 주총시즌 개막
기업들, 경영권 방어 전략 마련 분주
이사·감사위원 관련 정관 변경 상정
국내 주요 기업들의 정기 주주총회 시즌 개막을 앞두고 지배구조 개편을 둘러싼 기업과 주주 간 힘겨루기가 본격화하고 있다. 올 하반기 감사위원 분리선출 확대 등 소수 주주 권한을 강화하는 개정 상법 시행이 줄줄이 예정돼 있어 기업들은 경영권 방어를 위한 전략 마련에 분주한 모습이다.
11일 재계에 따르면 이달 집중적으로 열리는 정기 주주총회에서는 개정 상법 시행에 대비한 정관 변경과 이사회 구조 개편 안건이 대거 상정될 예정이다.
오는 7월 23일에는 감사위원 선임 시 최대주주와 특수관계인의 의결권을 합산 3%로 제한하는 ‘3%룰’이 시행된다. 9월 10일부터는 감사위원 중 최소 2명을 분리선출해야 하고, 소액주주들이 특정 후보에게 의결권을 몰아줄 수 있는 집중투표제도 의무화된다. 이번 주총이 법 시행 전 지배구조 전략을 재정비하는 마지막 기회인 셈이다.
기업들은 이사 임기 변경과 이사회 인원 축소 등으로 이사회 진입 장벽을 높이는 데 속도를 내고 있다. 한화그룹 상장 계열사들은 이사 임기를 ‘2년 이내’에서 ‘3년 또는 3년 이내’로 확대하는 정관 변경안을 주총에 상정했다. 삼성전자도 이사 임기를 ‘3년’에서 ‘3년 초과 금지’로 조정하는 정관 변경 안건을 주총에 올린다. 이사 임기를 3년 이내에서 유연하게 정할 수 있다면 ‘시차임기제’를 사용할 수 있어 매 주총에서 선임되는 이사 수가 줄어든다. 효성그룹 주요 계열사들은 이사 정원 상한을 16명에서 7~9명으로 축소하는 안을 추진하고 있다. LS일렉트릭과 셀트리온도 이사진의 규모를 줄이는 주총 안건을 각각 올린 상태다.
감사위원 선임 방식 변화에 대비한 선제적 대응도 나타나고 있다. 한화오션은 현재 감사위원 3명 중 1명의 임기가 이달 만료되는데, 이번 주총에서 감사위원 2명을 신규 선임할 예정이다. 감사위원 자리를 미리 채워두면 분리선출 확대 시행 이후 소수 주주 추천 후보가 새로 진입할 수 있는 여지를 줄일 수 있다. 이번 주총 시즌의 최대 격전지로 꼽히는 고려아연은 분리선출 확대와 이사 선임 규모 등을 두고 연일 영풍·MBK 연합과 신경전을 벌이는 중이다.
행동주의 펀드와 소액주주, 시민단체 역시 공세 수위를 높이고 있다. 영국계 행동주의펀드 팰리서캐피탈을 비롯해 얼라인파트너스와 트러스톤자산운용 등이 주주환원과 거버넌스 개선을 내세워 공개 서한·주주제안을 잇달아 내놓은 상태다. 경제개혁연대는 일부 오너 경영인의 이사 재선임에 공개적으로 반대하고 나섰다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사