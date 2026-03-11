백악관 “작전 목표 달성시 전쟁 종료”… 출구전략 명분쌓기
다급한 트럼프 셀프종전 가능성
이란 상황 상관없이 일방적 결정
핵시설·해군궤멸 내세워 발빼기
도널드 트럼프 미국 대통령이 스스로 이란과의 전쟁 성과를 판단해 종전 선언을 할 수 있다는 전망이 힘을 얻고 있다. 이란 핵·미사일 시설 파괴와 해군 궤멸 성과를 부각시켜 전쟁 목표를 달성했다며 일방적으로 종전 선언을 한 후 발을 뺄 수 있다는 것이다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 10일(현지시간) 브리핑에서 이란 전쟁 종전 시점에 대해 “궁극적으로 작전은 최고사령관(트럼프)이 군사적 목표가 완전히 달성됐다고 판단할 때, 그리고 이란이 자신들의 선언 여부와 무관하게 완전하고 무조건적 항복 상태에 이르렀다고 판단할 때 종료될 것”이라고 말했다. 이어 “트럼프 대통령은 이란이 미국과 동맹국에 대해 더 이상 신뢰할 만한 직접적 위협을 가하지 않을 때 이란이 무조건 항복 상태에 이르렀는지를 판단할 것”이라고 설명했다.
레빗 대변인은 지난 6일에도 ‘무조건 항복’의 의미에 대해 비슷한 말을 한 뒤 이란 지도부 대부분이 사망해 항복 선언을 할 사람도 없다고 덧붙였다. 그의 발언은 이란의 결정이나 대응과 무관하게 미국이 전쟁 목표를 달성했다고 자체적으로 판단하면 종전을 할 수 있다는 것으로 해석된다. 피트 헤그세스 국방장관도 이날 기자회견에서 전쟁이 얼마나 지속될 것인가에 대한 질문에 미군이 트럼프에게 전쟁 수행을 위한 ‘최대의 선택권’을 제공하고 있으며 트럼프가 “속도 조절을 할 수 있다”고 답했다.
온라인매체 악시오스는 이날 이란 종전 시나리오 중 하나로 트럼프의 승리 선언과 철군이 있다고 보도했다. 악시오스는 “트럼프 대통령은 이란의 미사일 및 드론 능력이 충분히 약화했다고 판단하고 이란의 근본적 정치 상황이 해결됐는지와 상관없이 승리를 선언하고 철수할 수 있다”며 “특히 국내 경제 고통이 대통령에게 심각한 정치적 문제로 번질 위험이 커지면서 시장은 신속한 철수를 예상해 왔다”고 전했다.
이스라엘에 대해선 일부 백악관 관계자들이 미국의 종전 의사에도 전쟁을 지속할 수 있다고 우려하면서 미국이 중단하는 시점에 맞춰 이스라엘도 작전을 중단할 것으로 메시지를 보냈다는 보도도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 관계자를 인용해 “트럼프는 측근들에게 자신이 원하는 조건으로 전쟁을 종결시키고자 하며, 지난해 ‘12일 전쟁’ 당시 휴전을 중재한 경험으로 자신이 원할 때 언제든 전투를 멈출 수 있다고 믿고 있다”고 전했다.
트럼프는 지난해 12일 전쟁 당시 ‘미드나잇 해머’ 작전을 통해 이란 핵 시설을 공습한 후 이틀 뒤 SNS에 “이스라엘과 이란 사이에 완전하고 전면적인 휴전을 하기로 하는 완전한 합의가 이뤄졌다”고 일방적으로 발표했다. 이후에도 양측이 미사일을 쏘며 공방을 벌였으나 “이스라엘, 폭탄을 투하하지 마라. 중대한 위반이다. 조종사들을 복귀시켜라. 지금!”이라고 적었다. 이후 두 나라는 상대의 피해를 강조하며 휴전이 성립됐다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
