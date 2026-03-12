美, 명분도 목표도 기간도 오락가락
트럼프 등 전쟁 메시지 엇박자
공습 12일째 급조 전략에 혼선
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 지난해 ‘12일 전쟁’과 동일한 기간에 다다른 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령과 행정부 고위 인사들의 전쟁 메시지가 계속 엇박자를 내고 있다. 개전 명분부터 전쟁 목표, 작전 기간 등 핵심 메시지가 여러 차례 뒤집혀 혼란이 가중되고 있다.
월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) 전쟁이 시작된 지난달 28일부터 이날까지 11일간 트럼프 대통령과 피트 헤그세스 국방장관, 마코 루비오 국무장관 등 행정부 인사들이 내놓은 전쟁 관련 메시지를 분석했다.
가장 두드러진 혼선은 작전 기간 전망에서 나타났다. 트럼프 대통령은 지난달 28일 악시오스에 “전쟁이 2~3일 정도 지속될 수 있다”고 했다가 같은 날 트루스소셜에 “대규모 정밀 폭격은 일주일 내내, 필요하다면 그 이상 계속될 것”이라고 말을 바꿨다. 지난 1일 NYT 인터뷰에선 예상 기간을 “4~5주”로 늘려 잡더니 2일에는 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다”며 장기전을 시사했다.
트럼프 대통령과 헤그세스 장관 간 메시지도 자주 혼선을 줬다. 헤그세스 장관은 2일 기자회견에서 “이라크 전쟁처럼 끝없는 전쟁은 아닐 것”이라며 트럼프 대통령의 발언과 온도 차를 보였다. 8일 CBS 인터뷰에서 헤그세스 장관은 “우리는 이제 막 싸움을 시작했다”고 말했지만 같은 날 트럼프 대통령은 “작전이 거의 완료됐다”고 했다.
전쟁 명분을 두고도 메시지는 오락가락했다. 공습 당일 트럼프 대통령은 이란이 “임박한 위협을 가하고 있었다”며 정당성을 강조했다. 그러나 루비오 장관은 2일 “이스라엘이 이란을 공격하면 이란이 즉시 미국에 보복할 것이기에 먼저 공격한 것”이라고 설명했다. 이는 미국에 대한 직접적 공격이 임박했다던 트럼프 대통령의 초기 주장과 거리가 있다.
전쟁 목표도 선명치 않다. 백악관과 공화당 강경파 의원들은 지난 1일 정권 교체보다 핵·미사일 위협 제거를 부각했지만, 같은 날 트럼프 대통령은 트루스소셜에서 이란 반정부 시위대에게 “나라를 되찾으라”며 체제 전복을 독려했다. 지난 6일에는 “훌륭한 지도부가 들어선다면 미국과 동맹 파트너들이 이란을 더욱 위대하게 만들 것”이라고 말했다. 정권 교체와 전후 재건까지 시사하는 발언으로 해석됐다.
이 같은 혼선을 두고 트럼프 행정부 내부에서조차 통일된 전략이 수립되지 않았기 때문이라는 지적이 나온다. 또 전쟁 장기화에 따른 국내외 정치적 부담이 커지자 전황과 여론에 따라 메시지를 달리 전한다는 분석도 있다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
