우리 서로를 먹지 말아볼까

[책과 길]

이것과 저것

아리아나 파피니 글·그림, 김현주 옮김

분홍고래, 48쪽, 1만6800원



아주 옛날, 이것들과 저것들로 이뤄진 세계가 있었다. 이것들은 저것을 먹었고, 저것들은 이것들에게 먹혔다. 늘 그래 왔고, 아무도 그 이유를 묻지 않았다. 그것은 규칙이었고, 전통이었으며, 당연한 질서였다. 그러던 어느 날, ‘이것들’의 아이와 ‘저것들’의 아이가 서로를 마주한다. 두 아이는 두렵지도, 먹고 싶지도 않았다. 그저 함께 놀고 싶었을 뿐이다. 그 단순한 마음이 세계의 균형을 조용히 흔들기 시작한다.



누구도 의심하지 않았던 오래된 질서와 관성에 대해 작가는 “전통은 정말 옳은 것인가”라는 질문을 던진다. 짧은 서사를 통해 강자와 약자, 정상과 비정상의 경계를 허무는 ‘선택의 힘’을 보여준다. 서로 다른 존재가 하나의 테이블에 둘러앉는 장면은 단순한 화해를 넘어 배제와 경쟁이 없는 공동체의 상징적 미래를 그린다.



맹경환 선임기자



