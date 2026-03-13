짝궁 찾기 놀이로 배우는 초등 연산

[책과 길]

십이 될 거야

안희진 글·그림

제이픽, 48쪽, 1만7000원



1부터 9까지 숫자 학교 친구들은 저마다 자신이 최고의 숫자라며 잘난 척이 한창이다. 어느 날 선생님은 깜짝 과제를 낸다. “친구랑 합쳐서 10을 만들어 오렴.” 숫자 친구들은 10을 만들기 위해 짝궁 찾기에 나선다. 초등 연산의 기초가 되는 ‘10의 짝궁 수’ 개념을 아이들의 눈높이에서 이야기로 풀어낸 수학 그림책이다.



그렇다고 수학만 가르치지는 않는다. 성격이 다른 숫자 캐릭터들이 서로의 빈자리를 채워 ‘10’을 만들어가는 과정은 교실 속 아이들의 관계와 닮았다. 서로 다른 친구와 협력하며 함께할 때 비로소 완성된다는 것을 배울 수 있다. 아이들에게 수학적 원리와 더불어 협력과 배려라는 인성적 가치를 자연스럽게 전한다. 이야기 곳곳에 배치된 ‘팔방미인’ ‘육하원칙’ ‘동서남북’ ‘사계절’ 등 다양한 어휘와 숫자 말놀이는 수학적 사고력과 더불어 국어 실력까지 챙기는 효과를 얻을 수 있다.



맹경환 선임기자



