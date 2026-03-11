정부 ‘사법개혁 3법’ 12일 공포… 법왜곡죄·재판소원 즉시 시행
법조계 “제도 미비 속 시행 ” 우려
더불어민주당을 비롯한 범여권이 강행처리한 ‘사법개혁 3법’이 12일 공포·시행된다. 법왜곡죄와 재판소원 도입은 공포 즉시 시행되고, 대법관은 2028년부터 3년에 걸쳐 매년 4명씩 증원된다. 법조계에선 관련 법·제도가 완전히 정비되지 않은 상태에서 법이 시행되는 데 따른 부작용을 우려한다. 사법부는 12~13일 전국법원장 간담회를 열고 대응책을 모색할 방침이다.
11일 행정안전부 전자관보에 따르면 법왜곡죄(형법 개정안), 재판소원(헌법재판소법 개정안), 대법관 증원(법원조직법 개정안) 등 3개 법률이 12일 관보에 게재된다. 여권은 이들 사법개혁 3법을 지난달 26~28일 국회에서 잇따라 통과시켰고, 이재명 대통령은 지난 5일 국무회의에서 의결했다.
법원의 확정판결에 대한 헌법소원을 허용하는 재판소원 시행에 맞춰 헌재는 재판소원 접수 시스템 구비를 완료한 상태다. 경력 15년차 이상 헌법연구관 8명으로 구성된 ‘전담 사전심사부’가 접수된 사건 사전심사를 맡는다.
다만 법조계 우려의 목소리도 여전하다. 우선 헌재의 판결 취소 결정이 나온 뒤 법원의 후속 재판절차를 어떻게 진행할지에 대한 논의가 이뤄지지 않은 상황이다. 소송절차법 개정이 필요할 수 있는 사안이라 관련 논의가 시급하다. 헌재 사건이 연간 1만~1만5000건가량 증가할 것으로 예상되는 가운데 인력 증원 논의 등도 뒤따라야 한다. 형사사건에서 법령 적용을 의도적으로 왜곡한 법관·검사를 처벌하는 내용의 법왜곡죄 시행과 관련해서도 법관에 대한 고소·고발이 남발될 수 있다는 우려가 나온다. 정치적으로 법관을 압박하는 수단으로 악용될 수 있다는 점도 문제점으로 거론된다.
법원행정처는 각 실·국에 관련 사법개혁 3법 시행에 따른 부작용과 제도 개선이 필요한 사항을 분석할 것을 주문한 상태다. 충북 제천에서 열리는 전국법원장 간담회에서도 관련 논의가 주요 안건으로 다뤄질 예정이다. 대법원은 행정처 산하에 재판소원과 법왜곡죄 대응을 위한 태스크포스(TF)를 구성하는 방안을 검토 중이다.
