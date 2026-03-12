생계 찾아갔다 생사 기로에… 포화 속 갇힌 중동 3500만 이방인
걸프 민간인 사망 12명 중 11명 외국인
대피소 없는 밀집지 거주, 공습 무방비
인도·방글라 등 남아시아계 대부분
사우디아라비아와 아랍에미리트(UA E) 등 호르무즈 해협 주변 중동 6개국에 거주하는 외국인 3500만명이 이란의 계속되는 드론·미사일 공격으로 목숨을 위협받고 있다. 6개국 인구의 절반 이상을 차지하는 외국인 대부분은 건설업부터 금융업까지 다양한 산업군에서 일하는 노동자다. 생계를 위해 중동을 찾은 이들은 연일 죽음의 공포에 시달리고 있다.
뉴욕타임스(NYT)는 10일(현지시간) “사우디와 UAE, 카타르, 쿠웨이트, 바레인, 오만에서 이날까지 집계된 최소 12명의 민간인 사망자 중 11명은 외국인”이라며 “외국인 대부분은 저임금 노동자로 대피 장소가 부족한 인구 과밀지역에 거주해 폭발이나 화재가 발생하면 더 큰 위험에 놓이게 된다”고 전했다.
UAE 두바이의 한 유제품 업체에서 일하는 34세 파키스탄인 노동자 마지드 알리는 NYT에 “미사일이 날아들고 폭발이 일어날 때마다 우리는 작업장을 뛰쳐나가지만 어디에 숨어야 하는지, 어떻게 행동해야 하는지 모른다”고 말했다.
지난달 28일 미국·이스라엘의 대(對)이란 공격 이후 중동 6개국에서 처음으로 발생한 민간인 사망자도 외국인 노동자였다. 지난 8일 사우디 수도 리야드 남쪽 알카르즈 주거지역에 군용 발사체가 떨어져 민간인 2명이 사망했는데, 이들의 국적은 각각 인도와 방글라데시로 확인됐다. 이곳에서 다친 12명의 민간인도 외국인 노동자라고 CNN은 전했다.
중동 6개국은 모두 석유와 천연가스를 생산하는 걸프협력회의(GCC) 구성국이며 미군기지를 두고 있어 중동 위기가 찾아올 때마다 이란, 예멘 후티반군, 이라크 민병대 등 ‘저항의 축’의 표적이 돼 왔다. 이란이 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 사망으로 과거보다 주변국에 대한 공격 수위를 높이면서 중동 6개국의 외국인 노동자도 덩달아 생사의 기로에 놓이게 됐다.
카타르 알자지라방송에 따르면 중동 6개국 총인구 6200만명 중 외국인은 3500만명으로 전체의 56.5%를 차지한다. 그중 대부분은 인도(910만명) 방글라데시(500만명) 파키스탄(490만명)에서 건너온 남아시아인이다. 가장 큰 비중을 차지하는 인도인의 경우 건설업에 투입된 저임금 노동자부터 금융·기술업의 최고경영자(CEO)까지 다양한 분야에 포진돼 있다. 예멘(220만명) 시리아(69만명) 수단(110만명) 등 내전국 피란민도 중동 6개국 인구의 상당 부분을 차지한다.
하지만 중동 6개국은 모두 자국민 부모를 둔 경우에만 시민권을 부여하는 속인주의를 채택해 장기 거주 외국인에게는 사회 안전망이나 무상 의료 같은 복지 혜택을 제공하지 않는다. 외국인 노동자 상당수는 환경미화원이나 식료품점 종업원, 배달기사처럼 필수업종에 종사하는 경우가 많아 내국인과 부유한 외국인이 대피하는 상황에도 평소처럼 업무를 계속하고 있다고 NYT는 지적했다.
중동 6개국에 있는 한국인 노동자들은 주거지나 작업장 환경 등을 감안할 때 상대적으로 안전한 것으로 평가된다. UAE 루와이스 산업단지에서 개전 직전 귀국한 에너지 국책사업 관련 한국인 노동자는 11일 통화에서 “이달 들어 한국인들도 작업장에서 매일 두세 차례 드론 공격 경보가 울려 업무 중에도 방공호로 피신하고 있다고 한다”면서도 “한국·일본·미국·유럽인은 다른 국적 인력보다 비교적 안전한 곳에서 좋은 대우를 받으며 생활하고 있다”고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
