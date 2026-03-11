2차특검 ‘1호 사건’은 김명수 前 합참의장
‘부하범죄 부진정’ 적용 가능성에
일각에선 “사문화된 조항” 지적
2차 종합특검이 김명수 전 합동참모본부 의장을 포함한 12·3 비상계엄 당시 합참 지휘부 관계자들을 정조준했다. 특검은 김 전 의장 등의 내란 관여 의혹을 ‘1호 사건’으로 지정하고 관련자를 출국금지했다.
특검은 11일 경기 과천의 특검 사무실에서 브리핑을 열고 김 전 의장 등 계엄 당시 합참 관계자들을 내란중요임무종사 혐의 피의자로 입건하고 출국금지 조치했다고 밝혔다. 지난달 25일 현판식을 열고 수사를 개시한 지 2주 만의 첫 수사 브리핑이다. 김지미 특검보는 “조만간 관련자들에 대해 참고인 조사도 할 계획”이라고 말했다.
특검은 김 전 의장과 함께 정진팔 전 차장, 강동길 전 군사지원본부장, 이승오 전 작전본부장, 안찬명 전 작전부장, 이재식 전 전비태세검열차장 등 6명을 내란중요임무종사 혐의로 입건한 것으로 파악됐다. 특검은 이들이 계엄 선포 후 합참 지휘통제실에서 국회 등에 계엄군이 투입되는 상황을 지켜보고도 계엄사령부 구성에 참여하는 등 내란에 가담했을 가능성을 의심하고 있다.
특히 국군 서열 1위였던 김 전 의장은 평시 군작전통제권을 가졌던 만큼 계엄을 ‘알고도 막지 않은’ 구체적인 정황이 드러날 경우 군형법 93조의 ‘부하범죄 부진정’ 혐의가 적용될 수 있다는 게 특검의 시각이다. 이는 다수의 부하가 공동으로 죄를 범하는 것을 알면서도 진정(鎭定·소란이나 범죄를 가라앉힘)을 위해 필요한 조치를 다 하지 않은 경우 적용된다.
법조계 일각에서는 군형법 93조는 사실상 사문화된 조항이라는 지적도 나온다. 이 조항은 2014년 윤일병 폭행 사망 사건 당시 가해 병사들의 직속 상급자였던 부사관에게 적용됐으나 1·2심과 대법원은 이를 무죄로 판단했다. 고등군사법원은 “장래 발생할 범행을 예측하여 진정시킬 의무를 부여하거나 이미 범행이 종료한 경우에 재범을 막을 의무를 부여한 것으로까지 해석할 수는 없다”고 판시했다.
특검은 조만간 양평고속도로 노선 변경 의혹, 도이치모터스 주가조작 수사무마 의혹, 대통령실 관저 이전 부당개입 의혹 등에 대한 수사도 본격화할 전망이다.
구자창 기자 critic@kmib.co.kr
