전기차 너머를 보는 K배터리… “로봇·드론·모빌리티로 영역 확장”
국내 최대 ‘인터배터리 2026’ 개막
LG엔솔, 고성능 배터리 로봇 전시
삼성SDI, 차세대 전고체배터리 공개
전시장 안에 들어서자 로봇이 양손을 흔들며 인사를 건넸다. 로봇은 웃는 표정을 짓고 눈을 하트 모양으로 바꾸는 등 교감을 시도하는 듯했다. 양손을 가슴 앞으로 모으더니 손하트를 만들어 보이기도 했다.
11일 서울 강남구 코엑스 LG에너지솔루션 부스에서 만난 로봇의 모습이다. LG에너지솔루션은 자사 배터리가 실제 로봇산업에서 어떻게 활용되는지 소개하기 위해 고성능 원통형 배터리를 장착한 LG전자의 가정용 홈 로봇 ‘LG 클로이드’를 선보였다. 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘카티(Carti100)’도 전시됐다. 이 로봇은 협소하거나 위험한 산업 현장에서 스스로 물건을 운송할 수 있는 기능을 갖췄다. LG에너지솔루션 관계자는 “충전 완료 시 9~12시간 정도 운용이 가능하다”고 설명했다.
이날 개막한 국내 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’에서는 업황 부진을 타개하기 위해 새로운 성장 엔진이 절실한 배터리 업계의 신사업 전략을 한눈에 살필 수 있었다. 특히 휴머노이드 로봇 등 피지컬 인공지능(AI)을 비롯해 에너지저장장치(ESS)·드론·모빌리티 등으로 영역을 확장하려는 모습이 두드러졌다.
삼성SDI는 피지컬 AI 시대를 겨냥한 파우치형 전고체 배터리 샘플을 세계 최초로 공개했다. 이 배터리 기술에는 ‘솔리드스택(SolidStack)’이라는 이름을 붙였다. 삼성SDI 관계자는 “내년 하반기 양산이 목표이며 향후 각종 로봇, 항공시스템 등 다양한 애플리케이션에 적용할 계획”이라고 설명했다.
SK온 부스에는 하이니켈 삼원계 배터리가 탑재된 현대위아의 자율이동로봇(AMR)이 전시됐다. 해당 로봇은 목적지까지 스스로 최적의 경로를 설정해 1.5t에 달하는 물품을 나를 수 있다. SK온은 “AMR 외에도 모바일 피킹 로봇, 주차 로봇 등에 배터리를 공급하고 있다”고 말했다.
김제영 LG에너지솔루션 최고기술책임자(CTO)는 기조강연자로 나서 “배터리 산업은 변화 속도가 매우 빠르고 치열한 경쟁 환경에 놓여 있다”며 “AI 전환과 오픈 이노베이션을 통해 연구개발 속도를 지금보다 10배 빠르게 만드는 것이 목표”라고 밝혔다. 주용락 삼성SDI 연구소장은 “ESS, 로봇, 도심항공교통(UAM)이 미래를 이끄는 핵심 성장 동력이 되고 있다”며 “시장 변화에 대응하기 위해 각형 배터리 기술과 함께 다양한 차세대 배터리를 준비하고 있다”고 말했다. 박기수 SK온 미래기술원장은 “로봇 등 생활과 밀접해지는 곳에 배터리가 더 필요해지면서 더 이상 안전은 양보할 수 없는 상황“이라며 배터리 안전성 강화 기술을 강조했다.
엄기천 한국배터리산업협회 회장(포스코퓨처엠 사장)은 “글로벌 공급망 재편과 보호무역주의 확산 등 변화가 K-배터리엔 한 단계 더 도약하는 기회가 될 것”이라며 “미래 전략 산업 전반에서 배터리가 ‘핵심 심장’이 될 수 있도록 신수요 시장을 선점해야 한다”고 강조했다.
