‘노란봉투법’ 첫날, 하청 407곳 원청 221곳에 교섭 요구
기업 외 대학·정부기관·공기업 망라
李 칭찬한 한화오션 등 5곳은 수용
‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노동조합 및 노동관계조정법 시행 첫날인 10일 8만명이 넘는 하청 노동자가 221개 원청 기업에 교섭을 요구한 것으로 나타났다. 이 중 한화오션과 포스코 등 5개 원청은 당일 교섭요구 사실을 공고해 본격적인 교섭 절차에 착수했다.
11일 고용노동부에 따르면 전날 오후 8시까지 집계한 결과 하청 노조·지부·지회 407개 소속 조합원 8만1600명은 221개 원청 사업장을 상대로 단체교섭을 요구했다.
민주노총에서는 하청 노조 357곳 소속 조합원 6만7200명이 원청 사업장 218곳에 교섭을 요청했다. 금속노조는 현대자동차, 한화오션 등 원청 16곳에, 건설산업연맹은 현대건설 등 원청 90곳에 교섭을 요청했다. 공공운수노조는 대학 청소노동자와 콜센터 노동자를 중심으로 대학과 콜센터에, 서비스연맹은 백화점·면세점과 택배회사, 우정사업본부 등에 교섭을 요구했다. 민주일반연맹은 생활폐기물 민간위탁 노동자들과 함께 지방자치단체를 ‘진짜 사장’으로 지목했다.
한국노총에서도 포스코, 쿠팡CLS, 서울교통공사, 한국철도공사, 인천국제공항공사 등 원청 사업장 9곳을 상대로 하청 노조 42곳 소속 조합원 9200명이 교섭을 요구했다.
교섭 요청을 받은 원청 가운데 한화오션, 포스코, 쿠팡CLS, 부산교통공사, 화성시 등 5개 원청은 당일 즉시 교섭요구 사실을 공고하고 하청 노조와 교섭창구 단일화 절차에 들어갔다. 이들의 조치는 일부 의제에 대한 자신들의 사용자성을 사실상 인정한 것으로 해석할 수 있다. 한화오션은 협력사 직원에게 자사 직원과 동일한 수준의 성과급을 지급해 이재명 대통령이 ‘모범적 상생 사례’로 언급한 기업이다.
경영계는 사용자성이 인정되지 않는 영역까지 하청 노조가 교섭 의제를 확대하는 상황을 우려하는 분위기다. 노동부 관계자는 “임금은 근로자가 제공한 노동의 대가여서 특별한 근거가 없는 한 단체교섭 대상이 아니지만 원청이 하청 근로자의 임금 수준을 정하는 등 실질적·구체적인 지배·결정을 했다는 특별한 사정이 있다면 사용자성이 인정된다”고 말했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사