데뷔전서 ‘금·은·은’ 새 역사 쓴 김윤지
패럴림픽 첫 멀티메달… 다관왕 도전
‘19세 철인’ 김윤지(BDH파라스)가 또 한 번 역사를 새로 썼다. 한국 동계패럴림픽 사상 최초로 한 대회에서 3개의 메달을 목에 걸었다.
김윤지는 11일(현지시간) 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스타디움에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계패럴림픽 크로스컨트리 스키 여자 10㎞ 인터벌 스타트에서 26분51초6의 기록으로 은메달을 따냈다. 금메달은 26분31초6을 기록한 ‘살아 있는 전설’ 옥사나 마스터스(미국)가 가져갔다.
단일 대회 역대 최다 메달 기록이다. 김윤지는 지난 8일 바이애슬론 여자 개인 좌식 12.5㎞에서 한국 여자 선수 최초로 동계패럴림픽 금메달을 따냈다. 10일에는 크로스컨트리 스키에서 여자 스프린트 좌식 은메달을 추가했다. 이어 하루 만에 은메달을 하나 더 보태면서 2018년 평창 대회 때 노르딕스키의 신의현(금1·동1)을 넘어섰다.
앞서 김윤지는 “의현 삼촌의 뒤를 이어받은 것 같아 뿌듯하다. 삼촌이 길을 열어줬기 때문에 후배들이 따라올 수 있었다”고 말했다. 마지막 패럴림픽 도전에 나선 신의현도 “윤지 같은 선수가 나올 줄 몰랐다. 괴물이 나타났다고 생각했다”며 “삼촌보다 많은 나이까지 선수 생활을 하기를 바란다”고 격려했다.
이날 김윤지는 마스터스를 제치고 첫 1.6㎞ 구간을 가장 먼저 통과했다. 하지만 5.0㎞ 구간을 지날 무렵 마스터스에게 역전을 허용했다. 김윤지는 막판 뒤집기를 노리며 끈질기게 추격했다. 마지막 한 바퀴를 남겨두고 넘어졌지만 곧바로 일어나 내달리는 투혼을 보였다. 결국 3위 켄달 그레치(미국)를 36초 차로 크게 따돌리며 레이스를 마쳤다.
김윤지는 패럴림픽 무대에 데뷔하자마자 마스터스와 ‘투톱’ 경쟁 구도를 만들었다. 마스터스는 여름에는 조정과 사이클 선수로 뛰며 패럴림픽에서만 통산 22개(금 12·은 7·동 3)의 메달을 딴 전설이다. 김윤지도 여름에는 수영, 겨울에는 노르딕스키를 병행한다. 중학교 3학년 때 노르딕스키에 입문한 그는 가파른 성장세로 세계 최강자와 어깨를 나란히 하고 있다.
나흘 만에 메달 3개를 수확한 김윤지의 질주는 끝나지 않았다. 대회는 이제 겨우 반환점을 돌았다. 13일 바이애슬론 여자 스프린트 추적과 15일 크로스컨트리 여자 20㎞ 인터벌 스타트에서 다관왕에 도전한다. 김윤지는 “장담은 못 하겠지만 지금까지 해온 훈련이 있다. 해온 대로 실수 없이 마무리하면 남은 종목도 좋은 성적 낼 수 있을 것이라 믿는다”고 말했다.
테세로=공동취재단, 정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
