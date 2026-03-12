박찬대 인천시장 후보 ‘지원사격’ 간 정청래
[정치 언박싱]
“여의도 답답” 새우잡이 이색 행보
李 대통령 15·16일 與 초선 초청 만찬
“여의도가 답답하다.” 정청래 더불어민주당 대표가 새우잡이배에 올랐다. 박찬대 인천시장 후보 지원을 위한 현장방문이었지만 최근 당 강경파의 검찰개혁 반발, 6·3 지방선거 구상 등으로 지친 상황에서 모처럼 분위기 전환에 나선 것 아니냐는 관측이 나온다.
정 대표는 11일 인천 강화도에서 취임 후 19번째 현장 최고위원회의를 열었다. 정 대표는 평소 “여의도가 답답하다”며 현장에서의 민심 청취 행보를 선호하는 것으로 알려졌다. 이날 진행된 새우잡이 체험도 정 대표가 자택에서 현장체험류의 TV 프로그램을 본 뒤 감명받은 게 추진 계기 중 하나였다고 한다.
이날 북한이 보이는 평화전망대를 시찰한 뒤 열린 최고위에서 정 대표는 “분단의 현장에 오면 평화가 얼마나 소중한지 새삼 느낀다”며 “대한민국은 수출로 먹고살기에 평화가 흔들리면 경제도 흔들린다”고 말했다. 그러면서 “한반도의 평화 정착을 위해 민주당은 한반도평화신전략위원회를 중심으로 청와대·정부가 (말하기) 어려운 부분은 당이 좀 더 용감하게 다양한 목소리를 내겠다”고 밝혔다.
정 대표와 박 후보는 죽산포구에서 새우잡이배에도 올랐다. 배에서 정 대표는 라면을 먹으며 박 후보와 지방선거 캐치프레이즈를 논했다고 한다. 정 대표는 하선 후 기자들과 만나 “오늘이 마침 조금(조수가 가장 낮은 때)이라 새우를 조금밖에 못 잡았다”며 “오늘 일정은 현장 최고위를 대도시가 아닌 시·군·구 단위별로 가겠다는 차원에서, 그리고 인천 강화를 반드시 탈환하고 싶다는 의지에서 마련했다”고 말했다. 친여권 방송인 김어준씨 유튜브에서 제기된 ‘공소취소 거래설’에 대한 입장을 묻는 말에는 답하지 않았다.
정 대표는 박 후보와 함께 강화도 내 대룡리시장도 찾았는데, 한 시민이 “민주당을 조국에 헌납하는 정청래는 사퇴하라”며 항의하기도 했다. 이재명 대통령은 15일과 16일 이틀에 나눠 민주당 초선의원 68명을 청와대로 불러 만찬을 갖는다. 최근 불거진 검찰개혁 갈등을 두고 당청 소통 강화를 위한 차원으로 해석된다.
강화=한웅희 기자 han@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사