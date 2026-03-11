“가족 지원 없는 재택돌봄은 지탱 불가… 대상자 확대 노력해야”

[통합돌봄, 현장에 가다]



시라사와 마사카즈 국제의료복지대 교수



지난해는 일본 정부가 ‘지역포괄케어시스템 구축’을 완료하겠다고 목표한 해였다. 일본의 전후 베이비붐 세대를 일컫는 단카이세대(1947~1949년생)가 모두 75세를 넘긴 상징적인 해였기 때문이다. 이 같은 후기고령자는 지난해 기준 일본 전체 인구의 18%를 차지한다. 이에 따라 돌봄·간호를 뜻하는 개호(介護)에 대한 수요도 폭발적으로 늘어나고 있다.



한국도 고령사회로 진입하면서 돌봄 서비스의 필요성이 커졌고, 오는 27일 전국에서 통합돌봄이 시행된다. 한국 제도의 근간이 된 일본의 지역포괄케어시스템에서 무엇을 배울 수 있을까. 지난 1월 23일 일본 도쿄 모처에서 만난 시라사와 마사카즈(사진) 국제의료복지대학 교수는 “통합돌봄도 사회의 시스템과 사람의 실천력이 결합해야 성공할 수 있다”고 강조했다. 통합돌봄 구조를 세운다고 끝나는 것이 아니라 내실 있는 지역사회 서비스로 채워나가야 한다는 것이다. 현재 일본케어매니저먼트학회 대표이사를 맡은 시라사와 교수는 한국의 장기요양보험 격인 ‘개호보험’ 설계에 참여한 전문가다.



시라사와 교수는 일본 지역포괄케어의 한계이자 한국 통합돌봄이 갖춰야 할 조건으로 ‘지역성’을 꼽았다. 일본 지역포괄케어에 참여하는 케어매니저는 지역을 넘나들며 활동하는데 지역 사정을 잘 아는 전문가만이 지역이 갖춘 의료·돌봄 자원을 파악하고 필요한 서비스를 개발할 수 있다는 게 그의 지적이다. 이런 측면에서 한국 통합돌봄은 지역 공무원이 주민의 통합돌봄 계획을 직접 세우도록 설계된 건 고무적이라고 평가했다.



시라사와 교수는 통합돌봄에서 가족돌봄자를 지원할 방안을 마련하는 것도 필요하다고 봤다. 일본에선 연평균 10만명이 돌봄을 위해 일을 그만두는 ‘개호이직(介護離職)’이 사회 문제로 거론된다. 그는 “가족을 지원하지 않으면 재택 돌봄을 지탱할 수 없다는 것이 일본의 경험”이라면서 “가족 지원도 통합돌봄의 숙제가 될 수 있다. 가족 구성원이 일을 계속하면서 돌봄도 할 수 있는 사회를 목표로 삼아야 한다”고 주문했다.



일본의 지역포괄케어시스템는 한 단계 도약을 준비 중이다. 후생노동성은 2016년 ‘지역공생사회(地域共生社 )’라는 표어를 발표했다. 어린 나이에 돌봄을 도맡은 영케어러, 고령 부모와 장애 자녀를 함께 돌보는 이중 돌봄, 80대 고령 부모와 50대 고립·은둔청년으로 구성된 가정 등 다양한 대상을 지역포괄케어시스템 안에서 대응할 수 있는 구조를 만들겠다는 목표다. 시라사와 교수는 “한국의 통합돌봄도 노인·장애인에 국한된 대상자를 더욱 확장할 수 있는 잠재력을 키워야 한다”고 조언했다.



도쿄=이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr



