美 희토류 재고 ‘2개월’… 中, 수출 막으면 전쟁 중단
“트럼프, 안정적 공급 요구할 듯”
중국이 희토류 수출 통제를 강화하면 미국은 이란 전쟁을 지속하기 어렵다는 분석이 나왔다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCM P)는 11일 전문가들을 인용해 “미국의 희토류 재고가 2개월 치에 불과하다”면서 “중국이 희토류 수출을 막으면 미국은 핵심 무기 부품의 심각한 부족에 직면할 것”이라고 전했다. 희토류는 미사일과 전투기 엔진, 고성능 드론 등의 제조에 필수다.
중국은 미국의 상호관세에 맞서 지난해 4월부터 일부 희토류에 대해 당국의 허가 없이는 수출할 수 없게 했다. 11월 미국과의 무역전쟁 휴전에 합의한 뒤에도 이 제도를 유지한 채 수출을 허용하고 있다.
미국은 중국 의존도를 낮추기 위해 우방국과 함께 희토류 공급망 다변화에 나섰지만 결실을 보려면 3~5년이 필요한 것으로 관측된다.
희토류는 오는 31일 방중하는 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 국가주석의 정상회담에서도 주요 의제가 될 것으로 보인다.
상하이 푸단대 미국학센터의 자오밍하오 교수는 “트럼프 대통령이 미·중 정상회담에서 희토류의 안정적 공급을 요구할 가능성이 크다”며 “중국은 희토류를 지렛대로 관세 및 수출통제에 대한 양보를 미국에 요구할 것”이라고 전망했다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
