뚝심의 ‘왕사남’ 제작자 “극장 관람의 즐거움 느끼게 해 뿌듯”

대기업 나와 회사 차린 임은정 대표

“모두와 공유할 만한 이야기로 확신”

표절 의혹 부인… “호랑이 CG는 보완”

영화 ‘왕과 사는 남자’ 제작사 온다웍스 임은정 대표. 쇼박스 제공

관객 1200만명 고지를 향해 가는 영화 ‘왕과 사는 남자’(포스터)의 흥행 뒤에는 한 여성 영화인의 뚝심이 있었다. CJ ENM 영화사업부에서 12년간 일하다 2023년 퇴사하고 제작사 온다웍스를 설립해 홀로서기 한 임은정(40) 대표다. 첫 제작 작품으로 흥행 홈런을 친 그는 “감사한 마음뿐”이라며 행복한 미소를 지었다.





11일 서울 종로구 한 카페에서 만난 임 대표는 “친분 있는 감독님과 제작자 선배님들께 축하 연락을 많이 받았다”며 “제일 많이 들은 얘기는 ‘고맙다’는 말이었다. ‘네 덕분에 한국 영화가 살아날 수 있을 것 같다’고 해 주셔서 기뻤다. 영화 산업에 조금이나마 도움이 된다면 좋겠다”고 말했다.



‘왕과 사는 남자’의 원안을 처음 만난 건 2018년이었다. 영화화 과정에서 코로나19 팬데믹이 터지며 시나리오 작업이 중단됐다. 자신을 믿고 참여한 창작자들을 마냥 기다리게 할 수 없다고 생각한 그는 다니던 회사를 나와 직접 제작사를 차렸다. “작품을 완성하겠다고 한 약속을 꼭 지키고 싶었다”는 게 그의 말이다.



이후 과정은 삼고초려의 연속이었다. 먼저 장항준 감독에게 연출 제안을 했다. 장 감독의 전작 ‘리바운드’(2023)를 보며 “인물에 대한 존중과 따뜻한 마음을 느껴” 확신을 얻은 터였다. 사극 장르라는 부담에 장 감독이 처음엔 거절했으나 “지금 시대에 필요한, 안으로도 밖으로도 확장할 수 있는 이야기”로 시나리오를 고쳐 재차 제안한 끝에 수락을 받아냈다.



장 감독의 설득으로 배우 유해진이 엄흥도 역에 출연을 결정하면서 제작은 급물살을 탔다. 단종 이홍위 역의 박지훈 캐스팅은 시리즈 ‘약한영웅’을 인상 깊게 본 임 대표가 장 감독을 설득해 이뤄졌다. 탁월한 캐스팅이 ‘단종 열풍’으로 이어졌다. “이렇게까지 큰 신드롬을 예상하지는 못했지만 ‘박지훈의 단종’이 임팩트 있을 것이라는 확신은 있었습니다.”



완성도가 떨어진다는 지적을 받은 호랑이 등장신 컴퓨터그래픽(CG)에 대해서는 “제작자로서 민망하다. 정해진 개봉 일정과 CG 완성도 중 선택해야 하는 상황이었다”며 “조만간 보완할 계획”이라고 전했다. 드라마 ‘엄흥도’ 각본을 쓴 작가의 유족이 제기한 표절 의혹에 관해선 “참고한 작품은 없다”고 선을 그었다.



임 대표가 이 작품을 놓을 수 없었던 이유는 그 안에 담긴 의미 때문이었다. 세월호·이태원 참사 등 거대한 사회 비극이 남긴 상처에 관해 이야기하고 싶었다. 그는 “깊은 슬픔 뒤 사람들이 ‘잊지 말자’고 쉽게 말하지만 어떻게 기억할지는 구체화하지 못한 채 비극을 흘려보낸다는 생각이 들었다”며 “그런 측면에서 모두와 공유할 만한 이야기로 여겨졌다”고 털어놨다.



“세대를 넘어 함께 이야기 나눌 수 있는, 전 연령대가 즐길 수 있는 영화였다는 기쁨이 제일 큽니다. 한편으로는 사람들이 극장을 그리워했다는 생각도 들었어요. 같이 웃고 우는 극장 관람의 즐거움을 다시 느끼신 것 같아 뿌듯합니다.”



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



