뚝심의 ‘왕사남’ 제작자 “극장 관람의 즐거움 느끼게 해 뿌듯”
대기업 나와 회사 차린 임은정 대표
“모두와 공유할 만한 이야기로 확신”
표절 의혹 부인… “호랑이 CG는 보완”
관객 1200만명 고지를 향해 가는 영화 ‘왕과 사는 남자’(포스터)의 흥행 뒤에는 한 여성 영화인의 뚝심이 있었다. CJ ENM 영화사업부에서 12년간 일하다 2023년 퇴사하고 제작사 온다웍스를 설립해 홀로서기 한 임은정(40) 대표다. 첫 제작 작품으로 흥행 홈런을 친 그는 “감사한 마음뿐”이라며 행복한 미소를 지었다.
11일 서울 종로구 한 카페에서 만난 임 대표는 “친분 있는 감독님과 제작자 선배님들께 축하 연락을 많이 받았다”며 “제일 많이 들은 얘기는 ‘고맙다’는 말이었다. ‘네 덕분에 한국 영화가 살아날 수 있을 것 같다’고 해 주셔서 기뻤다. 영화 산업에 조금이나마 도움이 된다면 좋겠다”고 말했다.
‘왕과 사는 남자’의 원안을 처음 만난 건 2018년이었다. 영화화 과정에서 코로나19 팬데믹이 터지며 시나리오 작업이 중단됐다. 자신을 믿고 참여한 창작자들을 마냥 기다리게 할 수 없다고 생각한 그는 다니던 회사를 나와 직접 제작사를 차렸다. “작품을 완성하겠다고 한 약속을 꼭 지키고 싶었다”는 게 그의 말이다.
이후 과정은 삼고초려의 연속이었다. 먼저 장항준 감독에게 연출 제안을 했다. 장 감독의 전작 ‘리바운드’(2023)를 보며 “인물에 대한 존중과 따뜻한 마음을 느껴” 확신을 얻은 터였다. 사극 장르라는 부담에 장 감독이 처음엔 거절했으나 “지금 시대에 필요한, 안으로도 밖으로도 확장할 수 있는 이야기”로 시나리오를 고쳐 재차 제안한 끝에 수락을 받아냈다.
장 감독의 설득으로 배우 유해진이 엄흥도 역에 출연을 결정하면서 제작은 급물살을 탔다. 단종 이홍위 역의 박지훈 캐스팅은 시리즈 ‘약한영웅’을 인상 깊게 본 임 대표가 장 감독을 설득해 이뤄졌다. 탁월한 캐스팅이 ‘단종 열풍’으로 이어졌다. “이렇게까지 큰 신드롬을 예상하지는 못했지만 ‘박지훈의 단종’이 임팩트 있을 것이라는 확신은 있었습니다.”
완성도가 떨어진다는 지적을 받은 호랑이 등장신 컴퓨터그래픽(CG)에 대해서는 “제작자로서 민망하다. 정해진 개봉 일정과 CG 완성도 중 선택해야 하는 상황이었다”며 “조만간 보완할 계획”이라고 전했다. 드라마 ‘엄흥도’ 각본을 쓴 작가의 유족이 제기한 표절 의혹에 관해선 “참고한 작품은 없다”고 선을 그었다.
임 대표가 이 작품을 놓을 수 없었던 이유는 그 안에 담긴 의미 때문이었다. 세월호·이태원 참사 등 거대한 사회 비극이 남긴 상처에 관해 이야기하고 싶었다. 그는 “깊은 슬픔 뒤 사람들이 ‘잊지 말자’고 쉽게 말하지만 어떻게 기억할지는 구체화하지 못한 채 비극을 흘려보낸다는 생각이 들었다”며 “그런 측면에서 모두와 공유할 만한 이야기로 여겨졌다”고 털어놨다.
“세대를 넘어 함께 이야기 나눌 수 있는, 전 연령대가 즐길 수 있는 영화였다는 기쁨이 제일 큽니다. 한편으로는 사람들이 극장을 그리워했다는 생각도 들었어요. 같이 웃고 우는 극장 관람의 즐거움을 다시 느끼신 것 같아 뿌듯합니다.”
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
