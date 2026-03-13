[미각 아카이브] 실크로드에서 세계인 식탁 오르기까지… Mandu, 문화를 빚다
한국 만두가 세계를 휩쓸고 있다. K-문화가 여러 채널을 통해 확산하면서 K-푸드가 세계인의 식탁 위에 오르고, 그 흐름 속에서 ‘만두(Mandu)’라는 이름도 자연스럽게 자리 잡았다. 미국의 대형 유통 매대에서도 ‘Mandu’라는 이름을 전면에 내세운 제품을 볼 수 있다. 번역하지 않고 이름 그대로 부르는 순간, 음식은 단순한 메뉴를 넘어 하나의 문화가 된다.
만두의 기원에 대해서는 여러 해석이 전한다. 기원 전 수천 년부터 밀을 재배하던 메소포타미아 지역에서는 반죽에 고기 등을 더한 음식 문화가 발달했는데, 이것이 교역로를 따라 동쪽으로 전해졌고, 실크로드를 거치며 중국에서 다양한 형태로 발전했다는 설명이다. 중국에서는 후한 말 의사 장중경의 ‘교자’ 이야기나 소설 ‘삼국지연의’에 등장하는 제갈량의 ‘만두’ 전설이 전해지지만, 역사적 사실이라기보다는 음식의 기원을 둘러싼 흥미로운 기원담에 가깝다.
한반도에도 만두는 교류의 길을 따라 전해졌을 가능성이 크다. ‘만띄’, ‘만트’, ‘만터우’ 같은 명칭이 흔적을 짐작게 한다. 고려 말 문헌에 등장하는 ‘쌍화’를 만두류 음식으로 보는 해석도 있다. 조선시대를 거치며 만두는 점차 일상 음식으로 자리 잡았는데 북부 지역에서는 메밀과 밀 재배가 활발해 만두 문화가 더 발달했다는 분석도 있다.
일제강점기 독립운동가들에게 만두는 생존을 위한 한 끼였다는 기록도 전한다. 풍성한 고기 대신 밀가루와 채소로 만든 거친 반죽이 전부였을지 모른다. 그 한 알은 허기를 잠시 잊게 하는 음식이었고, 내일을 버티게 하는 다짐이기도 했다.
올해는 김구 탄생 150주년 되는 해다. 백범 김구 선생은 ‘나의 소원’에서 “오직 한없이 가지고 싶은 것은 높은 문화의 힘이다”고 말했다. 그가 꿈꾸었던 나라는 군사력이나 경제력이 아니라 문화의 힘으로 인류에 이바지하는 나라였다.
오늘 우리는 냉동실에서 만두를 꺼내 찜기에 올리고, 간장을 찍어 아무렇지 않게 입에 넣는다. 그 한 입은 따뜻하고 풍요롭다. 하지만 그 온기가 당연해지기까지 누군가는 얼어붙은 감방에서 밤을 새우고, 배고픔을 견디며 밀가루 덩이를 삼켰다. 만두를 베어 물 때, 잠시만 멈추었으면 한다. 이 따뜻한 한 입이 누군가의 차가운 밤을 지나 여기까지 왔다는 사실을. 우리가 먹는 것은 음식이 아니라, 끝내 꺼지지 않았던 한 나라의 마음이라는 것을.
김지훈 작가
김지훈 작가는 2008년 음식 전문 스튜디오 ‘토라이 리퍼블릭’을 설립한 푸드포토그래퍼입니다. 18년간 다양한 브랜드와 함께 음식의 맛과 멋을 기록해 왔습니다. 13일부터 한 접시 위에 놓인 시대의 흐름과 문화의 결을 사진과 글로 기록하는 ‘미각 아카이브’를 연재합니다.
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사