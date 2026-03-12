“실질적 성평등 국가 위해 최선의 노력”

김혜경 여사, 모교 숙대 방문해

‘세계여성의날’ 기념 행사 참석

“광장 지킨 여성들 수상 반가워

여성의 연대와 참여, 강력한 힘”

김혜경 여사가 11일 서울 용산구 숙명여자대학교에서 열린 2026 세계 여성의 날 기념 숙명 국제포럼에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 김지훈 기자

김혜경 여사는 세계 여성의 날(3월 8일)을 맞아 “대한민국이 명실상부한 실질적 성평등 국가로 나아갈 수 있도록 함께 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



김 여사는 11일 모교인 숙명여대에서 열린 ‘2026 세계 여성의 날 기념 숙명 국제포럼’에 참석해 “세계 여성의 날이 돌아올 때마다 여성의 권리와 존엄을 지키기 위해 헌신해 오신 수많은 분의 노고를 떠올린다”며 이같이 말했다. 김 여사는 또 “(12·3 비상계엄 때) 추운 겨울 광장에 모여 민주주의를 지켜냈던 여성들이 ‘올해의 여성운동상’을 수상했다는 반가운 소식을 들었다”며 “여성의 연대와 참여가 사회를 지탱하고 더 나은 내일을 만들어 가는 강력한 힘”이라고 강조했다.



김 여사는 “여성 교육과 리더십에 대한 지속적 투자, 다음 세대를 위한 공정한 기회의 확장이 그 어느 때보다 중요하다”며 “여성 인재들이 국경을 넘어 교류·협력할 수 있도록 장을 넓히는 일 또한 대학의 중요한 사명”이라고 언급했다. 이어 “지금 이 순간에도 전쟁과 폭력 속에서 고통받는 여성과 아이들이 있다”며 “하루빨리 그들의 눈물이 멈추고, 평화로운 일상 속에서 다시 웃음을 되찾는 날이 오길 간절히 기원한다”고 염원했다.



축사 이후엔 이재명 대통령이 2022년 대선 당시 젊은 시절 김 여사와의 추억 등을 회상하며 작사한 노래 ‘스물여덟’의 성악 공연도 진행됐다. ‘그 무엇도 함께한다면 모두 이겨낼 거야’ 등 가사가 담긴 노래가 끝나자 김 여사는 박수를 보냈다. 김 여사는 행사가 끝난 뒤 학생들의 사진 촬영 요청에도 응했다.



김 여사는 포럼 전 마련된 주요 인사들과의 환담에선 “해외 순방을 갈 때마다 한국의 높아진 위상을 실감한다. 한국을 더 잘 알려야겠다는 생각이 든다”며 “문화와 교육의 힘은 국가의 위상을 높이는 중요한 기반”이라고 말했다. 포럼은 글로벌 평등과 지속 가능성, 포용적 디지털 전환을 촉진하는 여성 교육의 역할을 논의하기 위해 마련됐다. 각국 주한 대사, 국내외 여성 리더, 숙명여대 구성원 약 300명이 참석했다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 김혜경 여사는 세계 여성의 날(3월 8일)을 맞아 “대한민국이 명실상부한 실질적 성평등 국가로 나아갈 수 있도록 함께 최선을 다하겠다”고 밝혔다.김 여사는 11일 모교인 숙명여대에서 열린 ‘2026 세계 여성의 날 기념 숙명 국제포럼’에 참석해 “세계 여성의 날이 돌아올 때마다 여성의 권리와 존엄을 지키기 위해 헌신해 오신 수많은 분의 노고를 떠올린다”며 이같이 말했다. 김 여사는 또 “(12·3 비상계엄 때) 추운 겨울 광장에 모여 민주주의를 지켜냈던 여성들이 ‘올해의 여성운동상’을 수상했다는 반가운 소식을 들었다”며 “여성의 연대와 참여가 사회를 지탱하고 더 나은 내일을 만들어 가는 강력한 힘”이라고 강조했다.김 여사는 “여성 교육과 리더십에 대한 지속적 투자, 다음 세대를 위한 공정한 기회의 확장이 그 어느 때보다 중요하다”며 “여성 인재들이 국경을 넘어 교류·협력할 수 있도록 장을 넓히는 일 또한 대학의 중요한 사명”이라고 언급했다. 이어 “지금 이 순간에도 전쟁과 폭력 속에서 고통받는 여성과 아이들이 있다”며 “하루빨리 그들의 눈물이 멈추고, 평화로운 일상 속에서 다시 웃음을 되찾는 날이 오길 간절히 기원한다”고 염원했다.축사 이후엔 이재명 대통령이 2022년 대선 당시 젊은 시절 김 여사와의 추억 등을 회상하며 작사한 노래 ‘스물여덟’의 성악 공연도 진행됐다. ‘그 무엇도 함께한다면 모두 이겨낼 거야’ 등 가사가 담긴 노래가 끝나자 김 여사는 박수를 보냈다. 김 여사는 행사가 끝난 뒤 학생들의 사진 촬영 요청에도 응했다.김 여사는 포럼 전 마련된 주요 인사들과의 환담에선 “해외 순방을 갈 때마다 한국의 높아진 위상을 실감한다. 한국을 더 잘 알려야겠다는 생각이 든다”며 “문화와 교육의 힘은 국가의 위상을 높이는 중요한 기반”이라고 말했다. 포럼은 글로벌 평등과 지속 가능성, 포용적 디지털 전환을 촉진하는 여성 교육의 역할을 논의하기 위해 마련됐다. 각국 주한 대사, 국내외 여성 리더, 숙명여대 구성원 약 300명이 참석했다.이동환 기자 huan@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지