험난한 달 가는 길… 착륙선 개발 지연에 아르테미스 계획 ‘덜커덩’
스페이스X 착륙선 개발 차질 “고립 우주인 구조 능력 없다”
반 세기 만에 인류를 다시 달로 보내기 위한 미 항공우주국(NASA·나사)의 ‘아르테미스’ 프로젝트 일정이 추가 지연될 수 있다는 분석이 제기됐다.
나사 감사관실(OIG)은 10일(현지시간) 발표한 ‘나사의 유인 착륙 시스템 계약 관리’ 보고서를 통해 “스페이스X와 블루오리진 모두 일정 지연을 겪고 있으며 착륙선 개발 과정에서 기술적 문제와 시스템 통합상의 어려움에 직면해 있다”며 “스페이스X의 착륙선은 2027년 6월에 맞춰 준비되지 않을 것”이라고 밝혔다.
아르테미스 프로젝트는 1972년 아폴로 17호 이후 50여년 만에 다시 우주비행사를 달에 보내려는 나사의 초대형 사업이다. 2019년 프로젝트 발표 당시 2024년 달 착륙을 목표로 했지만 이후 2027년으로 일정이 미뤄졌고, 추가적인 기술 결함이 발생하면서 목표 시점이 2028년으로 늦춰졌다.
세부 프로젝트도 변경됐다. 기존에는 무인 시험비행(아르테미스 1호), 달 궤도를 도는 유인 비행(아르테미스 2호), 달 착륙(아르테미스 3호) 순으로 진행할 예정이었다. 하지만 지난달 아르테미스 2호 발사 준비 과정에서 수소 누출과 헬륨 흐름에 문제가 발생해 발사 일정이 다음 달로 연기됐으며, 결국 아르테미스 3호를 달 착륙선 도킹 연습 프로젝트로 변경했다. 실제 달 착륙은 아르테미스 4호에서 진행한다는 계획이다.
감사관실은 해당 일정이 또다시 미뤄질 공산이 크다고 봤다. 스페이스X가 2021년 7월 나사와의 계약을 통해 제공하기로 한 아르테미스 3호 우주선 개발이 최소 2년간 지연됐으며, 지난해 3월 진행하기로 했던 ‘우주선 간 극저온 추진제 이동 시험’도 1년가량 밀리면서 내년 6월로 정해진 인도 기한을 지키기 어려워졌다는 것이다.
통상 유인 우주선은 지구 저궤도에 오른 뒤 연료 보급용 우주선을 통해 연료를 추가로 공급받은 후 달로 이동해야 한다. 이때 사용되는 추진체인 액체 산소·메탄은 -160도 이하의 극저온 상태로 보관·이동돼야 하는데, 이 기술의 난도가 높아 난항을 겪고 있는 것이다. 블루오리진의 아르테미스 5호 착륙선 개발 역시 극저온 추진체 관리 기술 문제로 8개월 이상 지연되는 상황이다. 감사관실은 또 “현재 나사는 재앙적인 사고가 발생할 경우 우주나 달 표면에 고립된 우주인을 구조할 능력이 없다”며 “우주인의 안전과 생존율을 높이기 위해 수동 조종 기능 면제와 관련한 위험 평가 결과를 검토하고 우주인 장기 생존 가능성을 고려한 전략을 포함하도록 권고했다”고 설명했다.
