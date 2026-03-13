컴퓨터 가게 옆 ‘힙’한 맛집… 교동, 새 추억을 밝히다

지난 7일 어스름 깔린 이른 저녁부터 골목 안쪽에서 고기 굽는 냄새가 피어올랐다. 실내 포장마차 앞에는 벌써 줄을 서서 순서를 기다리는 청년들이 있다. 대구 중구 ‘교동 거리’의 저녁 풍경이다. 이 거리는 대구 중심가의 과거와 미래가 공존한다. 현재는 청년들이 밤을 밝히는 ‘힙’한 거리다.
케이크 상자와 꽃다발 든 청년들, 스마트폰을 보며 상점을 찾아가는 커플들이 거리 곳곳에서 눈에 띄었다. 고풍스러운 상점을 배경으로 사진 찍는 장면도 자주 마주칠 수 있다. 김예지(25·여)씨는 “교동은 늘 북적여 활기찬 기분을 느낄 수 있다”고 말했다. 밤이 깊어질수록 한껏 멋을 낸 젊은이들이 늘어났다. 여자 친구와 함께 막창 집 앞에서 줄을 서 있던 정모(29)씨는 울산에서 이 거리를 찾아왔다. 정씨는 “인스타그램에서 교동 정보를 접했고 대구 친구들도 추천해 오게 됐다. 이틀 동안 교동 골목과 인근 동성로 등을 둘러볼 생각”이라고 말했다.
대구에서 20~30대가 핫플레이스로 꼽는 곳이 바로 이 교동 거리다. 상인들에 따르면 대략 평일 8000명, 주말 1만2000명이 교동 거리를 찾는다. SNS에는 ‘교동’ 해시태그를 단 게시물이 56만건을 훌쩍 넘겼다. ‘교동카페’는 39만건, ‘교동맛집’은 26만건 이상이다. 교동 거리의 인기는 대구에서 전국구 인지도를 얻은 ‘김광석길’을 넘어섰다는 평가도 받는다.
교동 거리는 330m의 교동 전자거리 일부와 시청네거리~귀금속거리 약 450m 구간이 교차하는 지점을 중심으로 형성됐다. 두 구간이 겹친 십자가 모양의 거리로부터 방사형으로 골목골목 이색 가게들이 자리를 잡았다. 약 10만㎡ 면적에 청년층을 타깃으로하는 가게가 200여곳 모여 있다. 지역에서는 이 일대를 ‘교동’ 또는 ‘교동 골목’이라고도 부른다.
인기 비결은 특별한 풍경이다. 교동 거리의 컴퓨터·전자제품 가게 사이에는 트렌디한 카페와 선술집, 막창 가게, 남미식 펍, 피자집, 편집숍, 기념품 가게 등이 섞여 있다. 옛 모습을 간직한 건물부터 낡은 간판이나 실내 장식을 그대로 살린 가게들, 전통시장까지 이질적인 공간이 서로 뒤섞이며 특색 있는 풍경을 낳았다. 골목에 숨어 있는 가게를 찾는 재미도 있다.
교동 거리는 낮과 밤의 모습이 완전히 다르다. 밤을 밝힌 가게들이 문을 닫은 뒤 낮 시간대 거리는 적막할 정도로 인적이 드물다. 과거 교동을 대표했던 교동시장, 패션주얼리전문타운 등이 여전히 자리를 지키고 있지만 찾는 사람이 별로 없다.
교동은 6·25전쟁 피란민이 외제품을 사고팔던 도깨비시장으로 유명했다. 1970~90년대 전자거리와 귀금속거리가 상권의 양대 산맥으로 자리 잡았고 교동시장에도 사람이 몰렸었다. 과거 대구의 청년 집결지로 통했던 동성로와 가까운 덕분에 거리는 늘 활기찼다. 1972년에는 동아백화점(2020년 폐점)까지 들어서면서 호황을 누렸다.
쇠퇴기는 1990년대 후반부터였다. 경기 불황에다 인터넷 쇼핑 활성화 영향으로 이곳을 찾는 사람들은 급감했다. 2002년 북구 대구종합유통단지 입주가 시작되면서 전자거리 상인들은 교동을 떠났다. 교동시장은 근근이 버티는 상황이다. 그나마 귀금속거리가 낮의 상권 명맥을 이어가는 중이다.
전자거리에서 약 40년간 음향기기 판매·수리점을 운영한 소대근(71)씨는 “가게 운영비로만 한 달에 500만원 정도가 드는데 과거 잘될 때는 걱정이 없었다. 요즘은 하루에 10만원 벌기도 버거워 장사를 그만둘지 말지 고민 중”이라고 말했다.
교동은 2020년을 전후로 변화를 맞았다. 동성로 인기가 식으면서 교동의 밤이 활기를 찾기 시작했다. 동성로에서 장사 노하우를 키운 젊은 사장들이 코로나19 사태를 기점으로 임대료가 상대적으로 저렴한 교동으로 넘어왔다. 당시 재개발·재건축 붐이 일었던 중구 동인·봉산·대봉동 등 인접지역 상인 일부도 유입됐다.
과거 동성로가 20~30대 모두를 아우르는 집합 장소였다면 코로나19 팬데믹 이후에는 상권이 급변했다. 20대 초반은 동성로, 20대 중후반부터 30대 후반까지는 교동으로 간다는 공식 아닌 공식이 성립됐다. 지난해 10~12월 기준 동성로의 중대형상가 공실률은 26.9%로 16년 만에 최고치를 기록한 반면 교동 중심 거리는 빈 가게를 찾기 어려울 정도로 상권이 살아났다. 50대 여성 사장은 12일 “요즘 대구에서 활기를 느끼기 어려운데 교동 청년들을 보면 예전 생각이 난다”고 말했다.
“젠트리피케이션 최대한 늦추고 싶어… 상생 방안 찾을 것”
김규동 교동연합상인회장
“낮 시간 손님 올 수 있는 업종 유치”
김규동 교동연합상인회장
“낮 시간 손님 올 수 있는 업종 유치”
대구 '교동 거리'는 다른 유명 거리에서 그랬듯 이 거리를 만든 사람들이 급등한 임대료에 밀려나는 문제를 안고 있다. 아기자기한 거리가 갈수록 특색 없는 상권으로 변화하는 흐름을 피할 수 있을까.
지난 8일 교동에서 만난 김규동(34·사진) 교동연합상인회 회장은 "임대료 상승으로 임차인이 결국 떠나게 되는 젠트리피케이션을 완전히 피할 수는 없겠지만 최대한 늦추고 싶다"면서 지난해 결성한 상인회 얘기를 꺼냈다. 김 회장은 "2024년부터 젊은 상인들 사이에서 상인회가 필요하다는 이야기가 나왔다"고 말했다.
그는 "교동에 젊은 취향을 타깃으로 하는 가게가 200여개 있는데 상인들 의견을 모을 창구 마련이 시급하다는 생각에 지난해 먼저 30곳을 모아 시작하게 됐다"고 했다. 그러면서 "올해는 100여곳으로 회원 가게를 늘리는 것이 목표"라고 말했다. 상인회 회원 대부분은 30대다. 젊은 상인들이 상인회를 결성한 것은 교동을 오래 '교동'답게 유지하고 싶어서다.
김 회장은 자신이 이곳에 커피전문점을 낸 3년 전보다 교동 임대료가 2.5~3배 올랐다며 걱정했다. 그는 "상인들과 건물주들이 협의를 통해 매출에 따른 수수료를 내는 새로운 임대 방법을 도입해 부담을 줄인 서울 성수동처럼 교동도 상인과 건물주가 상생하는 방안을 찾을 것"이라고 말했다.
거리의 콘텐츠도 그의 고민거리다. 김 회장은 "하루에 밤과 낮을 합쳐 1만6000명 정도가 꾸준히 교동으로 유입되면 가게들이 안정적으로 영업을 이어갈 수 있을 것"이라며 "청년들이 좋아할 만한 다양한 업종을 유치하는 방안을 고민하고 있다"고 말했다.
상인회는 교동 내 다른 업종과 공존하는 방법도 찾고 있다. 올해 귀금속거리, 교동시장 상인들과 함께 하는 축제를 열기 위해 다른 상인회와 의견을 나눴다. 대구시에는 공존을 위한 축제 기획안도 제출했다. 김 회장은 "교동 내 귀금속거리, 교동시장은 물론 인근 동성로까지 모두 살아나야 한다"며 "상인뿐 아니라 공공기관에서 상권 활성화 방안을 마련해줬으면 좋겠다"고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지