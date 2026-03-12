최태원 “성장 모델 재설계 필요… ‘착함’에 과학적 보상하자”
윤호중 장관과 공개 대담 행사
“기존 모델, 사회문제 해결 못해
가치 반영한 새 성장 지표 절실”
최태원 SK그룹 회장이 한국 경제의 저성장 구조를 타개하기 위해 사회적 가치 창출을 기반으로 한 새로운 성장 모델이 필요하다고 강조했다.
최 회장은 지난 10일 서울 한국고등교육재단에서 열린 ‘2026 가치와 성장 포럼’에서 윤호중 행정안전부 장관과 대담을 하며 “국내총생산(GDP) 증가만을 성장 기준으로 삼는 기존 방식은 양극화와 다양한 사회 문제를 해결하기 어렵다”고 말했다.
그는 한국 경제가 단순한 성장 둔화가 아니라 내수 부족과 사회적 비용 증가가 동시에 나타나는 구조적 문제에 직면했다고 진단했다. 그러면서 “앞으로의 성장 모델은 경제 성장과 사회적 비용 감소를 동시에 달성하는 방향으로 재설계돼야 한다”고 제언했다.
최 회장은 특히 사회문제 해결 활동의 성과를 측정하고 이에 대해 경제적 보상을 제공하는 시스템 구축이 핵심 과제라고 봤다.
그는 “참여자를 늘리기 위해 ‘착함’을 과학적 형태로 바꿔야 한다”며 “사회적 가치 창출을 측정 가능한 지표로 만들고 이에 따른 인센티브를 제공하면 기업과 다양한 경제 주체의 참여를 확대할 수 있다”고 설명했다.
이날 포럼에서는 최 회장이 2013년 세계경제포럼에서 제안한 ‘사회성과인센티브(SPC)’의 성과도 공개됐다. SPC는 사회문제를 해결한 성과에 대해 경제적 보상을 주면 더 많은 기업이 사회문제 해결에 참여한다는 가설이다. SK그룹은 2015년부터는 이를 검증하는 SPC 프로젝트를 진행하고 있다.
SK그룹 재단법인인 사회적가치연구원에 따르면 2015년부터 지난해까지 10년간 468개 기업이 참여해 총 5364억원 규모의 사회적 가치를 창출했다. SPC 참여 기업의 매출은 비참여 기업보다 평균 34% 높은 것으로 나타나 사회적 가치 창출과 기업 성장 간 선순환 구조가 입증됐다는 게 SK 측 설명이다.
최 회장은 “사회 문제를 해결하는 과정에서 새로운 시장과 산업이 형성돼 내수 확대와 경제 활성화에 긍정적 효과를 가져올 수 있다”며 “사회적 가치와 환경 가치까지 포괄하는 새로운 성장 지표에 대한 논의가 필요하다”고 말했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
