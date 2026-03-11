잠실에 3만석 돔구장, 코엑스 2.5배 컨벤션 건립 추진
2032년 완공 목표… 3.3조 투입
35만㎡ 규모 스포츠 등 복합공간
서울시, 민자사업 4년 협상 완료
서울 송파구 잠실종합운동장 일대가 스포츠·문화 랜드마크로 2032년 재탄생한다. 3만석 규모의 국내 최대 돔야구장과 코엑스 2.5배 크기의 전시·컨벤션 시설이 들어선다. 4·5성급 호텔과 상업 시설, 녹지 공간도 조성된다. 사업비만 3조3000억원에 달한다.
오세훈 서울시장은 11일 서울시청에서 ‘잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성 사업’(조감도) 최종 협상안을 발표했다. 오 시장은 “잠실은 앞으로 ‘스포츠 성지’를 넘어 미래 산업 인프라, 녹지 보행 네트워크, 친환경 미래형 단지가 자리한 복합 공간으로 다시 태어난다”며 “잠실은 서울의 글로벌 경쟁력을 상징하는 새로운 무대가 될 것”이라고 말했다.
이번 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡를 스포츠·마이스 복합공간으로 개발하는 게 핵심이다. 시는 우선협상 대상자인 ‘서울 스마트 마이스파크’와 4년간 협상을 160차례 벌여 개발 계획안을 마련했다. 사업비 3조3000억원은 전액 민간 투자로 조달된다. 수익 일부는 시와 공유된다. 초과 이익은 시 80%, 민간 투자자 20% 비율로 나눈다. 사업은 올해 12월 착공, 2032년 완공을 목표로 추진된다. 시는 경제적 파급효과 595조원과 고용 창출 효과 242만명을 기대한다.
먼저 스포츠 시설이 확충된다. 3만석 규모 돔야구장이 건립된다. 야구 경기를 객실에서 볼 수 있는 ‘야구장 뷰’ 4성급 호텔(306실)과 스카이박스, 이벤트석 등이 조성된다. 돔야구장은 프로야구단 LG 트윈스와 두산 베어스의 홈구장으로 쓰인다. 비시즌 중에는 K팝 공연장과 같은 복합 문화공간으로 활용된다.
국제 농구 경기를 유치할 수 있는 1만1000석 규모 스포츠 콤플렉스도 생긴다. 스포츠 콤플렉스는 프로농구단 SK 나이츠, 삼성 썬더스 홈구장이 된다. 농구 경기가 없을 땐 K팝 공연장과 e스포츠 경기장, 오페라 극장 등으로 활용된다.
전시·컨벤션 시설(10만8000㎡)도 구축된다. 이는 코엑스 2.5배 크기로 서울 최대 규모다. 이곳에선 국제회의, 박람회 등이 열린다. 시는 전시·컨벤션 시설과 4·5성급 호텔(535실), 최상급 업무시설(최고 31층·연면적 20만㎡), 녹지 보행축(37만㎡)을 연계한 마이스 네트워크를 조성할 계획이다.
마이스 네트워크에는 미래 교통수단인 도심항공교통(UAM) 수직이착륙장 버티포트가 설치돼 김포공항~잠실을 하늘길로 15분 만에 연결한다. 또 한강을 활용한 수열 에너지와 건물 일체형 태양광 에너지 등 친환경 에너지가 쓰인다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사