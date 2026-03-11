K팝 티켓 싹쓸이… 71억원 챙긴 ‘암표 카르텔’ 검거
판매총책 등 16명 검거, 3명 구속
SNS단체방 운영, 최대 25배 폭리
매크로 프로그램을 이용해 K팝 공연 티켓을 대량 예매한 뒤 최대 25배의 폭리를 취하며 수십억원의 수익을 올린 암표상 일당이 경찰에 붙잡혔다.
경기북부경찰청 사이버수사과는 대규모 암표 거래 SNS 단체방을 운영하며 조직적으로 티켓을 부정 판매한 혐의(업무방해, 공연법 위반 등)로 판매 총책 A씨(28) 등 16명을 검거하고 이 중 범죄 혐의가 중대한 3명을 구속했다고 11일 밝혔다.
이들은 지난해부터 최근까지 가수 임영웅과 유명 아이돌 그룹의 콘서트 티켓 등을 선점해 되파는 방식으로 총 71억원 상당의 판매 수익을 거둔 혐의를 받는다.
A씨는 1300여명이 참여한 SNS 단체방에서 매크로 프로그램과 티켓 예매처의 보안 정책 무력화 방법, 경찰 단속 상황 등을 실시간으로 공유하며 일종의 범죄 카르텔을 형성했다. 구속된 A씨와 B씨(31), C씨(35) 등은 역할을 분담해 매크로 개발 및 예매 업무를 전담하는 ‘개발 총책’, 거래처 관리 등 판매 업무를 총괄하는 ‘판매 총책’으로 활동하며 조직적으로 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 공연 현장에서 진행되는 본인 확인 절차를 피하기 위한 별도의 신분 변조 시스템까지 구축해 운영했다.
이들은 이 같은 수법으로 확보한 암표를 SNS와 티켓 거래 플랫폼을 통해 개인에게 팔거나, 해외 암표상들에게 대량으로 넘겼다. 정가 20만원 상당의 티켓은 평균 3~4배, 최고 25배인 500만원에 거래됐다.
경찰은 해외로 도피한 개발 총책 D씨를 인터폴 적색수배를 통해 추적 중이다. 이들과 거래한 해외 암표상들에 대해서도 수사를 확대할 방침이다. 또 수사 과정에서 확인된 매크로 공격 유형과 보안 조치 방안을 정리한 가이드라인을 제작해 인터파크, 예스24 등 주요 예매처에 공유하며 추가 피해 방지에 나섰다.
경찰 관계자는 “암표 거래는 K팝 산업의 공정성을 파괴하고 국가 이미지를 훼손하는 범죄”라며 “부정 판매자에게 최대 50배의 과징금을 부과하는 개정 공연법 시행에 맞춰 관계 기관과 협력을 강화해 엄정히 대응하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사