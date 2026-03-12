이노션, 한국 기업 최초 ‘A-List’ 톱10 선정
현대자동차그룹 광고 계열사 이노션이 글로벌 마케팅 전문지 애드 에이지(Ad Age)가 발표한 ‘2026 A-List’ 톱10(사진)에 선정됐다고 11일 밝혔다. 미국 시장에 진출한 국내 광고 대행사 가운데 처음이자 유일하게 이름을 올렸다.
애드 에이지의 A-List는 미국 시장에서 활동하는 에이전시를 대상으로 크리에이티브 성과, 비즈니스 실적, 업계 영향력 등을 종합적으로 평가해 선정한다. 영화계의 오스카상, 재계의 포브스 리스트, 미식업계의 미쉐린 스타에 비견될 만큼 미국 광고업계에서 상징성이 큰 평가로 꼽힌다.
이노션은 세계 최대 광고 시장인 미국에서 존재감을 키우고 있다. 지난해 이노션 미국법인 매출은 전년 대비 7.7% 늘어 4억6000만 달러를 기록했다. 법인이 위치한 남부 캘리포니아 전체 기업 중 2위를 달성했다.
신주은 기자
