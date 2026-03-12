‘휘발유 2000원’ 폭등하자 친환경차 찾는 소비자 급증

작년 같은 기간보다 견적 85% 늘어

‘가성비’ BYD가 BMW 누르고 4위



중동 전쟁이 촉발한 유가 상승으로 친환경차를 찾는 소비자가 단기간 급증한 것으로 나타났다. 1년 전과 비교해 친환경차 견적 문의가 85%나 뛴 것이다.



온라인 신차 구매 플랫폼 카랩과 홍보법인 동서남북은 11일 ‘트렌드 나침반: 중동 리스크와 친환경차 구매편’ 보고서를 통해 이런 분석 결과를 내놨다. 보고서에 따르면 카랩은 미국·이스라엘의 이란 공습 이후인 지난 1일부터 전날까지 총 1만1505건의 신차 견적 요청을 접수했다.



이 가운데 전기차·하이브리드차·수소차 등 친환경차는 6470건으로 지난해 같은 기간(3504건)보다 85% 늘었다. 지난달 견적 5226건보다 24% 많은 수치다. 반면 내연기관차는 5035건에 그치며 카랩 통계 가운데 처음으로 친환경차에 뒤처졌다.





이는 중동 지역 긴장이 부른 유가 상승 우려가 반영된 결과로 풀이된다. 연료비 절감 효과가 큰 친환경차 선호 현상이 중동의 지정학적 리스크와 맞물리며 본격화된 것이다. 중동 전쟁 이후 배럴당 100달러선을 돌파하며 요동쳤던 국제유가는 80달러대로 복귀했지만, 불확실성이 해소되지 않은 상태다. 지난 9일 서울 강남·용산·중구 일대 주유소의 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어서기도 했다.



친환경차 브랜드 가운데 가장 많은 견적 요청이 몰린 곳은 기아(2026건)였다. 현대차(1230건)와 테슬라(947건)가 뒤를 이었다. 주목할 부분은 지난해 순위권에 없었던 중국 BYD(비야디)가 883건으로 BMW(348건)를 누르고 4위를 기록한 점이다. 지난해 한국 시장 진출 이후 가성비 전략을 앞세워 존재감을 키워온 게 주효했다는 평가다.



박근영 카랩 대표는 “올해 초 전기차 보조금이 시행되면서 구매 부담이 줄었다”며 “중동발 유가 급등 국면까지 겹치자 친환경차에 대한 관심이 급격히 높아졌다”고 분석했다. 이어 “BYD의 경우 중국차라는 핸디캡에도 불구하고 막강한 가성비로 고유가 시대 전기차 소비자의 근본적 니즈(수요)를 가장 잘 충족시키고 있다. 약진이 당분간 이어질 것”이라고 예상했다.



박장군 기자 general@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중동 전쟁이 촉발한 유가 상승으로 친환경차를 찾는 소비자가 단기간 급증한 것으로 나타났다. 1년 전과 비교해 친환경차 견적 문의가 85%나 뛴 것이다.온라인 신차 구매 플랫폼 카랩과 홍보법인 동서남북은 11일 ‘트렌드 나침반: 중동 리스크와 친환경차 구매편’ 보고서를 통해 이런 분석 결과를 내놨다. 보고서에 따르면 카랩은 미국·이스라엘의 이란 공습 이후인 지난 1일부터 전날까지 총 1만1505건의 신차 견적 요청을 접수했다.이 가운데 전기차·하이브리드차·수소차 등 친환경차는 6470건으로 지난해 같은 기간(3504건)보다 85% 늘었다. 지난달 견적 5226건보다 24% 많은 수치다. 반면 내연기관차는 5035건에 그치며 카랩 통계 가운데 처음으로 친환경차에 뒤처졌다.이는 중동 지역 긴장이 부른 유가 상승 우려가 반영된 결과로 풀이된다. 연료비 절감 효과가 큰 친환경차 선호 현상이 중동의 지정학적 리스크와 맞물리며 본격화된 것이다. 중동 전쟁 이후 배럴당 100달러선을 돌파하며 요동쳤던 국제유가는 80달러대로 복귀했지만, 불확실성이 해소되지 않은 상태다. 지난 9일 서울 강남·용산·중구 일대 주유소의 휘발유 가격이 리터당 2000원을 넘어서기도 했다.친환경차 브랜드 가운데 가장 많은 견적 요청이 몰린 곳은 기아(2026건)였다. 현대차(1230건)와 테슬라(947건)가 뒤를 이었다. 주목할 부분은 지난해 순위권에 없었던 중국 BYD(비야디)가 883건으로 BMW(348건)를 누르고 4위를 기록한 점이다. 지난해 한국 시장 진출 이후 가성비 전략을 앞세워 존재감을 키워온 게 주효했다는 평가다.박근영 카랩 대표는 “올해 초 전기차 보조금이 시행되면서 구매 부담이 줄었다”며 “중동발 유가 급등 국면까지 겹치자 친환경차에 대한 관심이 급격히 높아졌다”고 분석했다. 이어 “BYD의 경우 중국차라는 핸디캡에도 불구하고 막강한 가성비로 고유가 시대 전기차 소비자의 근본적 니즈(수요)를 가장 잘 충족시키고 있다. 약진이 당분간 이어질 것”이라고 예상했다.박장군 기자 general@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지