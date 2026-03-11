영농형 태양광 ‘햇빛연금’ 모델, 광주에 구축
본량동 농지 10㎿ 규모 시설 설치
기업에 전력 공급, 농민은 기본소득
‘RE100’(재생에너지 100%)과 연계한 영농형 태양광 ‘햇빛연금’ 모델이 전국 처음으로 광주에 구축된다.
광주광역시는 11일 시청에서 ‘본량동 영농형 태양광 민관협의회 상생협약식’을 열었다. 본량동 영농형 태양광 사업은 광주 광산구 일대 약 20만㎡ 농지에 10㎿ 규모의 태양광발전시설을 설치하고, 생산된 전력을 인근 기업에 공급하는 사업이다. 농지를 유지하면서 태양광발전을 병행해 발전 수익을 농민들에게 환원하는 이른바 ‘햇빛연금 기본소득’ 모델이다.
10㎿급 발전소는 약 3000가구에서 4000가구가 한 달 동안 사용할 수 있는 전기를 생산할 수 있는 규모다. 약 150억원 규모의 사업비는 정책자금과 출자 등을 통해 조달된다. 수익은 출자자 등에게 배당하는 구조다.
광주시와 국회, 농림축산식품부, 기후에너지환경부 등 관계기관은 사업 추진을 위한 제도 개선과 행정 지원에 협력키로 했다. 또 사업의 안정적인 추진과 농민 보호를 위해 다양한 협력 방안도 합의문에 담았다. 구체적인 추진 일정은 민관협의회에서 논의해 결정할 예정이다.
강기정 광주시장은 “민관협의회가 사회적 합의를 이끄는 성공 모델이 돼 농업과 에너지가 상생하는 전국적 표준을 만들고, 광주에서 시작한 모델이 전남광주통합특별시를 비롯해 전국적으로 확산되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
우원식 국회의장도 “본량동 모델이 전국 곳곳에 확산돼 기업의 RE100 실현과 농촌 소멸위기 극복을 뒷받침하는 대표 성공사례로 자리 잡을 수 있도록 의장으로서 함께 노력하겠다”고 밝혔다.
