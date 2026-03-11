울산~가덕도신공항, 90분 철도시대 열린다
부전~마산철도·신공항 직접 연결 “물류 효율성·관광객 유입 기대”
울산시는 기획재정부 제3차 재정사업평가위원회 심의 결과 ‘가덕도신공항 철도연결선 구축사업’이 예비타당성조사(예타)를 최종 통과했다고 11일 밝혔다. 부산 부전~마산 복선전철과 가덕도신공항 신설 철도를 잇는 6.58㎞ 구간의 연결선을 만드는 국책 사업이다.
총사업비 약 5217억원이 투입되며 내년부터 설계를 시작해 가덕도신공항 개항 시기인 2035년 개통을 목표로 한다.
울산 시민들이 가덕도신공항을 이용하려면 태화강역을 출발해 부전역, 장유역 환승을 거쳐 신공항까지 2시간15분 정도 걸린다. 하지만 연결선이 완공되면 환승 없는 직결 운행이 가능해져 이동 시간이 약 90분대로 43분이나 단축된다.
울산 태화강역에서 가덕도신공항역까지 총 101.7㎞구간에는 ITX-마음 열차가 25분 간격으로 투입될 예정이다.
이번 예타 통과는 단순한 경제성 논리를 넘어 지역 균형 발전이라는 정책 가치를 피력한 울산시의 전략이 주효한 것으로 평가됐다. 시는 앞으로 국토교통부, 국가철도공단과 긴밀히 협력해 기본계획 수립 및 설계 등 후속 행정 절차에 신속히 대응할 방침이다.
시는 철도망 확충이 지역 경제 전반에 큰 파급효과를 불러올 것으로 기대한다. 주력 산업인 자동차와 조선업의 수출입 물류 효율성을 극대화하는 것은 물론, 신공항을 통해 입국하는 외국인 관광객들이 울산의 주요 관광지로 곧장 유입되는 기폭제가 될 것이라는 분석이다.
김두겸 울산시장은 “이번 사업은 울산이 교통 변방에서 벗어나 남부권 교통의 중심지로 도약하는 결정적 계기가 될 것”이라고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사