‘260년 역사’ 안동 학남고택, 국가민속문화유산 된다
풍산김씨 가문이 260년 이상 지켜온 안동의 양반 가옥 학남고택(사진)이 국가유산이 된다.
국가유산청은 풍산김씨 집성촌인 경북 안동시 오미마을에 자리한 ‘안동 학남고택’을 국가민속문화유산으로 지정할 계획이라고 11일 예고했다.
학남고택은 조선 영조 때인 1759년 김상목(1726~1765)이 안채를 지으며 건립됐다. 이어 손자인 학남 김중우(1780~1849)가 사랑채와 행랑을 증축하며 현재의 모서리가 터진 ‘튼ㅁ자’ 형태로 완성됐다. 전형적인 안동 지역의 ㅁ자형 뜰집 유형에 속하지만 시대를 달리하여 지어진 튼ㅁ자 형태라는 차별화된 가치를 지닌다.
문중에 전해진 고서 등 유물 1만360점은 한국국학진흥원에 기탁돼 있다. 국가유산청은 “학남의 아들 김두흠과 김두흠의 손자 김병황, 김병황의 아들 김정섭 등이 남긴 일기는 19세기 안동의 선비 문화가 변모하는 과정을 잘 보여준다”고 설명했다.
손영옥 미술전문기자 yosohn@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사