지난해 공연 티켓 판매액 1조7326억원 ‘역대 최대’
전년비 18.8% 늘어… 수도권 쏠림
대중음악 29% 뮤지컬 7.2% 증가
지난해 국내 공연 시장의 총 티켓 판매액이 1조7326억원으로 전년(1조4589억원) 대비 18.8% 증가하며 역대 최대를 기록했다. 대중음악 분야에서 1만석 이상 초대형 공연이 활발하게 이뤄진 영향이 크다.
문화체육관광부와 예술경영지원센터는 2025년 공연예술통합전산망에 집계된 공연 티켓 예매 데이터를 분석한 보고서를 11일 발표했다. 티켓 판매액 외에 전년 대비 공연 건수는 2만3608건으로 9.6%, 공연 회차는 13만6579회로 11.3%, 티켓 예매 수는 2477만장으로 10.8% 증가했다. 티켓 1매당 평균 판매가도 6만9928원을 기록, 지난해(6만5366원)보다 5000원가량 올랐다.
장르별로는 대중음악의 티켓 판매액이 가장 큰 비중을 차지했다. 대중음악 티켓 판매액은 전년 대비 29.0% 상승한 9817억원이었다. 1만석 이상 초대형 공연 증가로 공연 건수와 티켓 예매 수도 각각 17.0%, 19.9% 늘어났다.
뮤지컬 분야에서도 안정적인 성장세가 보인다. 티켓 판매액은 7.2% 증가한 4989억원을 기록했다. 공연 건수 13.9%, 공연 회차 14.6%, 티켓 예매 수 8.9% 등 모든 지표가 우상향을 보였다. 대중음악과 뮤지컬에 이어 클래식 티켓 판매액 836억원, 연극 781억원, 무용 267억원을 기록했다.
지역별로 보면 수도권이 전국 티켓 예매 수의 76.4%, 판매액의 82.7%를 차지했다. 수도권 집중 현상은 여전했으나 수도권 내에서 변화 양상도 나타났다. 전국 티켓 판매액에서 서울이 차지하는 비중이 2024년 65.1%에서 지난해 60.6%로 감소한 반면 경기의 비중은 8.7%에서 14.5%, 인천은 5.2%에서 7.6%로 늘어났다.
장지영 선임기자 jyjang@kmib.co.kr
