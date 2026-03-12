폐어구·관광선박·요트둘레길… 남방큰돌고래 생존 경고등

[로컬&이슈]

정착성 동물… 서식지 훼손 땐 큰 타격

연안 개발·해양 쓰레기 위협에 노출

제주도, 요트 운항 노선까지 추진 중

150마리가 120마리로… 보호 노력 시급

제주시 한경면 고산리 앞바다에서 지난해 3월 7일 남방큰돌고래 무리가 헤엄치고 있다. 연합뉴스

지난달 22일 제주도 서귀포시 대정읍 앞바다에서 등지느러미가 절반 이상 잘려나간 어린 남방큰돌고래가 관찰됐다. 지난해 12월 등지느러미에 폐어구가 걸린 채 발견됐던 개체였다. 생후 1년이 채 안 돼 보였다. 등지느러미는 폐어구가 살을 파고들면서 떨어져 나간 것으로 추정됐다.



제주도는 해양수산부, 전문기관과의 영상회의를 통해 구조 시점이 아직 이르다고 판단했다. 하지만 제주지역 해양환경단체인 핫핑크돌핀스는 움직임이 느리고 깊이 잠수하지 못하는 등 정상적인 행동을 보이지 않고 있다며 빠른 구조를 요청했다. 핫핑크돌핀스 관계자는 “폐어구가 오른쪽 가슴지느러미와 배까지 걸려 있어 등지느러미 손상 이후에도 다른 부위에 지속적인 피해가 예상된다”며 “제주도가 모니터링만 이어가며 어린 돌고래의 고통을 방치하는 것 아니냐”고 주장했다.



위 사진은 지난달 22일 서귀포시 대정읍 앞바다에서 새끼 남방큰돌고래의 등지느러미가 폐어구에 걸려 거의 잘려 나간 모습. 아래 사진은 남방큰돌고래의 꼬리지느러미에 낚싯줄이 걸려 있는 장면. 핫핑크돌핀스 제공

어민과 낚시꾼이 버린 폐어구에 돌고래가 죽거나 고통받는 상황이 끊이지 않고 있다. 지난해 7월 제주시 구좌읍 종달리 해상에서는 폐어구에 걸린 새끼 남방큰돌고래가 목격됐다. 태어난 지 두 달도 채 안 된 이 개체는 관계기관이 구조 논의를 진행하던 중 하도해수욕장에서 죽은 채 발견됐다. 목격된 지 1주일 만이었다. 낚싯줄과 물고기를 유인하기 위해 밑밥 등을 넣는 ‘카고망’이 몸에 깊게 박혀 유영이 극도로 힘든 상태였다. 같은 달 구좌 앞바다에서는 또 다른 개체가 폐어구에 걸려 자유롭게 움직이지 못하는 모습이 또 관찰됐다.



2023년에는 낚싯줄에 머리와 꼬리가 얽혀 몸체가 휘어진 개체가 발견됐다. ‘종달이’라 불린 이 돌고래는 수개월간 구조 활동 끝에 일부 낚싯줄을 제거했지만 다시 다른 낚싯줄에 걸려 몸을 제대로 가누지 못하는 모습이 확인됐다. 지난해 5월 이후에는 관찰되지 않았다. 어미가 다른 무리와 함께 있는 것이 확인되면서 종달이는 결국 죽은 것으로 추정됐다.



남방큰돌고래는 제주 연안에서만 평생 사는 정착성 돌고래다. 한반도 연안에서 관찰되는 8종의 고래 가운데 유일하게 정착한 종이다. 다른 지역의 개체와 교류 없이 특정 지역에 머무르기 때문에 해양 생태계의 건강성을 보여주는 지표로 여겨진다.



2000년대 초반 150마리로 추정되던 개체 수는 현재 110~120마리로 줄었다. 일정 수가 유지되고 있지만 매년 폐어구 등으로 10마리 안팎의 새끼 돌고래 사체가 발견되고 있다. 특히 개체 수가 30마리 이하로 떨어지면 근친 교배로 인한 유전적 취약성이 심화해 멸종 속도가 빨라질 수 있다.



제주환경운동연합과 해양동물생태보전연구소에 따르면 1년생 남방큰돌고래 사망률은 2015년 17%에서 2018년 47%로 급증했다. 연안 개발, 해양 쓰레기, 관광 선박 증가 등으로 서식지 환경이 악화하면서 새끼 돌고래들이 스트레스에 취약해졌기 때문이다. 제주 바다에서는 어미 돌고래가 죽은 새끼를 등에 업고 수면 위로 끌어올리는 모습이 종종 관찰된다.



해양수산부는 2012년 남방큰돌고래를 해양보호생물로 지정했다. 어구순환관리 대책과 수산업법 개정을 통해 폐어구 관리 제도를 강화했다. 2023년 4월부터는 돌고래 반경 50m 이내 선박 접근 금지, 300m 이내 동시 3척 이상 접근 제한 등 돌고래 관광선박에 대한 단속 근거를 마련했다. 2024년에는 대정읍 신도리 해역 2.36㎢를 해양보호구역으로 설정했지만 개체 수 감소를 막지는 못하는 실정이다.



제주도는 남방큰돌고래에 법인격을 부여하는 ‘생태법인 제도’ 도입도 추진 중이다. 생태적 가치가 큰 남방큰돌고래에 사람과 같은 법적 지위를 부여해 서식지 파괴나 불법 행위에 대해 법적 대응이 가능하도록 한다는 취지다.



문제는 폐어구 등에 대한 실효적 관리가 이뤄지지 않는다는 점이다. 현실적으로 낚시꾼의 낚싯줄, 바늘 등 투기를 완전히 막을 방법을 찾기는 어려운 탓이다. 관광선박 단속 역시 시민단체가 영상을 촬영해 제보하더라도 거리·속도 판별이 어렵다는 결론이 나기 십상이다. 이 때문에 과태료 부과는 법 시행 3년간 4건에 불과했다. 과태료 금액도 최대 200만원이지만 실제로는 80만원 수준에서 책정되고 있어 관광업계에 경각심을 주기에는 부족하다는 지적이 나온다.



앞으로는 돌고래 보호가 더 어려워질 수 있다. 제주도의 요트둘레길 사업 등 돌고래 생존에 위협적인 환경이 조성 중인 탓이다. 도는 섬 둘레 215㎞를 8개 구간으로 나눠 2028년부터 숙박·미식·문화·해녀 체험을 결합한 체류형 해양관광 상품을 시범 운영할 계획이다. 해양관광 상품으로 관광상품을 육지에서 바다로 다변화한다는 취지다. 하지만 요트 운항 과정에서 돌고래 위협을 막을 장치가 없어 논란이 크다. 도는 구역을 일부 조정해 영향을 최소화한다는 입장이지만 환경단체를 중심으로 우려가 커지고 있다.



동물보호 인식은 이전보다 훨씬 높아진 상황이다. 2022년 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’에 나온 제주 돌고래 이야기가 관심을 끈 데다 환경단체 활동도 주목을 받았다. 그러나 돌고래를 지키기에는 역부족이라는 게 전문가들 진단이다. 현재와 같은 위협이 제거되지 않는다면 개체군 붕괴 가능성이 크다는 것이다. 박겸준 국립수산과학원 고래연구소 연구관은 11일 “정착성 종은 외부 위협에 취약하기 때문에 이들을 오래 지켜보기 위해서는 지금보다 훨씬 적극적인 보호 노력이 필요하다”고 강조했다.



제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난달 22일 제주도 서귀포시 대정읍 앞바다에서 등지느러미가 절반 이상 잘려나간 어린 남방큰돌고래가 관찰됐다. 지난해 12월 등지느러미에 폐어구가 걸린 채 발견됐던 개체였다. 생후 1년이 채 안 돼 보였다. 등지느러미는 폐어구가 살을 파고들면서 떨어져 나간 것으로 추정됐다.제주도는 해양수산부, 전문기관과의 영상회의를 통해 구조 시점이 아직 이르다고 판단했다. 하지만 제주지역 해양환경단체인 핫핑크돌핀스는 움직임이 느리고 깊이 잠수하지 못하는 등 정상적인 행동을 보이지 않고 있다며 빠른 구조를 요청했다. 핫핑크돌핀스 관계자는 “폐어구가 오른쪽 가슴지느러미와 배까지 걸려 있어 등지느러미 손상 이후에도 다른 부위에 지속적인 피해가 예상된다”며 “제주도가 모니터링만 이어가며 어린 돌고래의 고통을 방치하는 것 아니냐”고 주장했다.어민과 낚시꾼이 버린 폐어구에 돌고래가 죽거나 고통받는 상황이 끊이지 않고 있다. 지난해 7월 제주시 구좌읍 종달리 해상에서는 폐어구에 걸린 새끼 남방큰돌고래가 목격됐다. 태어난 지 두 달도 채 안 된 이 개체는 관계기관이 구조 논의를 진행하던 중 하도해수욕장에서 죽은 채 발견됐다. 목격된 지 1주일 만이었다. 낚싯줄과 물고기를 유인하기 위해 밑밥 등을 넣는 ‘카고망’이 몸에 깊게 박혀 유영이 극도로 힘든 상태였다. 같은 달 구좌 앞바다에서는 또 다른 개체가 폐어구에 걸려 자유롭게 움직이지 못하는 모습이 또 관찰됐다.2023년에는 낚싯줄에 머리와 꼬리가 얽혀 몸체가 휘어진 개체가 발견됐다. ‘종달이’라 불린 이 돌고래는 수개월간 구조 활동 끝에 일부 낚싯줄을 제거했지만 다시 다른 낚싯줄에 걸려 몸을 제대로 가누지 못하는 모습이 확인됐다. 지난해 5월 이후에는 관찰되지 않았다. 어미가 다른 무리와 함께 있는 것이 확인되면서 종달이는 결국 죽은 것으로 추정됐다.남방큰돌고래는 제주 연안에서만 평생 사는 정착성 돌고래다. 한반도 연안에서 관찰되는 8종의 고래 가운데 유일하게 정착한 종이다. 다른 지역의 개체와 교류 없이 특정 지역에 머무르기 때문에 해양 생태계의 건강성을 보여주는 지표로 여겨진다.2000년대 초반 150마리로 추정되던 개체 수는 현재 110~120마리로 줄었다. 일정 수가 유지되고 있지만 매년 폐어구 등으로 10마리 안팎의 새끼 돌고래 사체가 발견되고 있다. 특히 개체 수가 30마리 이하로 떨어지면 근친 교배로 인한 유전적 취약성이 심화해 멸종 속도가 빨라질 수 있다.제주환경운동연합과 해양동물생태보전연구소에 따르면 1년생 남방큰돌고래 사망률은 2015년 17%에서 2018년 47%로 급증했다. 연안 개발, 해양 쓰레기, 관광 선박 증가 등으로 서식지 환경이 악화하면서 새끼 돌고래들이 스트레스에 취약해졌기 때문이다. 제주 바다에서는 어미 돌고래가 죽은 새끼를 등에 업고 수면 위로 끌어올리는 모습이 종종 관찰된다.해양수산부는 2012년 남방큰돌고래를 해양보호생물로 지정했다. 어구순환관리 대책과 수산업법 개정을 통해 폐어구 관리 제도를 강화했다. 2023년 4월부터는 돌고래 반경 50m 이내 선박 접근 금지, 300m 이내 동시 3척 이상 접근 제한 등 돌고래 관광선박에 대한 단속 근거를 마련했다. 2024년에는 대정읍 신도리 해역 2.36㎢를 해양보호구역으로 설정했지만 개체 수 감소를 막지는 못하는 실정이다.제주도는 남방큰돌고래에 법인격을 부여하는 ‘생태법인 제도’ 도입도 추진 중이다. 생태적 가치가 큰 남방큰돌고래에 사람과 같은 법적 지위를 부여해 서식지 파괴나 불법 행위에 대해 법적 대응이 가능하도록 한다는 취지다.문제는 폐어구 등에 대한 실효적 관리가 이뤄지지 않는다는 점이다. 현실적으로 낚시꾼의 낚싯줄, 바늘 등 투기를 완전히 막을 방법을 찾기는 어려운 탓이다. 관광선박 단속 역시 시민단체가 영상을 촬영해 제보하더라도 거리·속도 판별이 어렵다는 결론이 나기 십상이다. 이 때문에 과태료 부과는 법 시행 3년간 4건에 불과했다. 과태료 금액도 최대 200만원이지만 실제로는 80만원 수준에서 책정되고 있어 관광업계에 경각심을 주기에는 부족하다는 지적이 나온다.앞으로는 돌고래 보호가 더 어려워질 수 있다. 제주도의 요트둘레길 사업 등 돌고래 생존에 위협적인 환경이 조성 중인 탓이다. 도는 섬 둘레 215㎞를 8개 구간으로 나눠 2028년부터 숙박·미식·문화·해녀 체험을 결합한 체류형 해양관광 상품을 시범 운영할 계획이다. 해양관광 상품으로 관광상품을 육지에서 바다로 다변화한다는 취지다. 하지만 요트 운항 과정에서 돌고래 위협을 막을 장치가 없어 논란이 크다. 도는 구역을 일부 조정해 영향을 최소화한다는 입장이지만 환경단체를 중심으로 우려가 커지고 있다.동물보호 인식은 이전보다 훨씬 높아진 상황이다. 2022년 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’에 나온 제주 돌고래 이야기가 관심을 끈 데다 환경단체 활동도 주목을 받았다. 그러나 돌고래를 지키기에는 역부족이라는 게 전문가들 진단이다. 현재와 같은 위협이 제거되지 않는다면 개체군 붕괴 가능성이 크다는 것이다. 박겸준 국립수산과학원 고래연구소 연구관은 11일 “정착성 종은 외부 위협에 취약하기 때문에 이들을 오래 지켜보기 위해서는 지금보다 훨씬 적극적인 보호 노력이 필요하다”고 강조했다.제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지